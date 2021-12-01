В Чувашии индекс «Оливье» за год прибавил 14%

В списке новогодних традиций — наряду с елкой, Дедом Морозом, шампанским и фильмом «Ирония судьбы» значится и «Оливье». Причем не только сам салат, но и его индекс, который каждый год старательно высчитывают статистики.

Для корректности данных Росстат вывел свою рецептуру классического салата: 500 грамм консервированных огурцов, 380 грамм зеленого горошка, 500 грамм картофеля, 200 грамм моркови, 4 куриных яйца, 300 грамм вареной колбасы, 200 грамм майонеза и 100 грамм репчатого лука. Затем статистики смотрят цены на ингредиенты, делят килограммы на граммы, десятки — на штуки и сообщают, насколько новогодний салат подорожал.

В Чувашии за год «Оливье» прибавил в цене примерно 14%. Схожая картина и в целом по стране — 15%. Но среднестатистический российский салат встанет подороже — в 416 рублей.

Есть, конечно, регионы, где цены еще выше: в Курганской области, например, «Оливье» по рецептуре Росстата обойдется в 437,9 руб., в Новосибирской — в 427,22 руб.

КСТАТИ Индекс «Оливье» — это своеобразный способ узнать процент «продовольственной» инфляции с помощью подсчета цен на ингредиенты салата. В России индекс «Оливье» появился в 2009 году. Впервые его опубликовал журнал «Труд», а затем взяла на вооружение Федеральная служба государственной статистики или, проще говоря, Росстат РФ.

Сколько стоит салат «Оливье» в Чувашии (средние потребительские цены на конец ноября 2021 года)

Вареная колбаса — 300 г — 104,01 руб.

Консервированные и маринованные овощи (огурцы, зеленый горошек) — 880 г — 136 руб.

Картофель — 500 г — 21,6 руб.

Морковь — 200 г — 8,1 руб.

Репчатый лук — 100 г — 3,1 руб.

Яйца — 4 шт. — 32,7 руб.

Майонез — 200 г — 49,9 руб.

Итого: 355,4 руб. (цены — по данным Чувашстата)

Для сравнения:

в 2013 году «Оливье» в Чувашии стоил 222 руб., в 2019-м — 260 руб.