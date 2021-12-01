Наездник из Чувашии выступит во Франции

На днях на Центральном Московском ипподроме состоялся чемпионат наездников Чувашии и Москвы.

В команду нашей республики вошли лучшие наездники по результатам стартов за 2021 год. Это Валерий Краснов, Альберт Хамбиков, Фэнил Земдиханов, Николай Пыркин и Павел Матьянов. Соревнования прошли в 2 гита (заезда) на дистанции 1600 м. А накануне старта состоялась жеребьевка — были определены лошади, на которых предстояло выступать наездникам. По счастливому жребию во втором заезде Валерию Краснову достался жеребец Мун Мэн РМ, рожденный на Чувашском конном заводе.

В первом гите победил Павел Матьянов на кобыле Джерси, показав резвость 2.07,9. Второй гит тоже остался за гостями из Чувашии — в жесткой конкурентной борьбе его выиграл Валерий Краснов на жеребце Мун Мэн РМ (резвость 2.05,6). По результатам двух гитов победу в итоге одержал Валерий Краснов. И получил право представлять Россию на чемпионате во Франции в конце января 2022 года.