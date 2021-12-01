55-летняя чебоксарка «раздала» мошенникам почти 4 млн рублей

Почти ежедневно в сводках МВД появляются новости о том, что кто-то снова пострадал от мошенников. Но на чужих ошибках люди, похоже, не учатся.

Вот и на днях в полицию обратилась 55-летняя чебоксарка. Мало того, что женщина поверила «липовой» информации об оформленном на ее имя кредите и пополнила счета преступников на 2,8 млн рублей, так еще и повелась на рекламу в соцсети некой брокерской компании, обещавшей большие доходы, и перевела мошенникам более миллиона рублей.

По данным МВД по Чувашии, за 11 месяцев этого года в республике зафиксировано 3540 дистанционных преступлений, ущерб — около 250 млн рублей. Чаще всего граждан обманывали при покупке товаров в интернете. В 912 случаях злоумышленники обогатились за счет доверчивых граждан, представившись банковскими работниками. 162 человека лишились денег, попытавшись заработать на виртуальных биржах.