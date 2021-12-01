Не последний «Рубеж»

Режиссер-сценарист фильма о строительстве оборонительной линии вдоль Суры считает его антивоенным манифестом

С Артемом Чубуковым мы пересекались на разных медийных площадках, но обычно как журналисты были по одну сторону. К тому же он наш коллега: три года проработал обозревателем «Советской Чувашии», а в последние годы участвует в совместных с «СЧ» проектах: как режиссер студии онлайн-трансляций «Перфекто» Артем помогает проводить интервью с известными персонами в прямом эфире. Но в этот раз героем беседы стал он сам — как режиссер полнометражного документального фильма «Сурский рубеж», премьера которого состоится на днях.

— Расскажи о фильме, Артем. Как появилась идея, кто помог ее воплотить?

— Общественная организация «Волонтеры Победы» придумала снять полнометражный документальный фильм о строителях оборонительных рубежей, и, заручившись поддержкой Фонда президентских грантов, обратилась в «Перфекто». Мы, честно говоря, тоже давно думали об этом. Так и объединились в одну большую команду. Солидную организационную помощь оказали начальник отдела молодежного и общественного развития администрации Чебоксар Станислав Трофимов, руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы» Кирилл Курчаткин…

— Страшновато было начинать?

— Да, поскольку не было опыта в документалистике. С момента строительства линии обороны прошло 80 лет, а сам рубеж был засекречен. И есть вещи, которые не подтверждены документально и по сей день вызывают вопросы. Не стану оценивать другие киноленты, которые были созданы в Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей. Но мы посчитали, что у нас просто нет морального права приукрашивать историю, использовать непроверенные источники или неаккуратно относиться к каким-то деталям. Поэтому, прежде чем браться за сценарий, пришлось много поработать с архивными документами. Очень помог разобраться во всем Государственный исторический архив Чувашии. Тесно сотрудничали с историко-географическим факультетом ЧГУ. Беседовали с ядринскими и шумерлинскими краеведами. В Порецком районе консультировались с библиотекарями, в Красных Четаях — с педагогами, в Алатыре — с работниками краеведческого музея. И куда бы мы ни приезжали, какую бы информацию ни запрашивали, повсюду встречали поддержку.

— Еще в начале работы над лентой в Инстаграме ты писал, что она будет посвящена попытке ответить на вопрос: «Почему?». Удалось найти ответ?

— Думаю, да. В этом году создано довольно много публикаций, фильмов, спектаклей на тему Сурского рубежа, но, как мне кажется, мы как-то однобоко смотрим на эту историю. Нет понимания, для чего все это было. Что вообще происходило на фронте в тот момент, когда принималось решение строить оборонительную линию вдоль Суры? Замыкается Вяземский котел, объявлена эвакуация Москвы, если столица падет, последним рубежом обороны станет Волга, а вместе с ней и Сура… Мы попытались выстроить логическую цепочку. Более того, во время работы над фильмом обнаружили находку, которая лично для меня стала шокирующей. Какую? Придется дождаться премьеры…

— Интригует! Ну а главные эмоции фильма?

— Конечно, это потрясающие люди. Вот мне 30 лет, иногда просыпаешься с утра и думаешь, как тяжело-то… А героям нашего фильма за 90 лет, приезжаешь к ним в гости — они и пироги напекут, и стол накроют, и чай нальют. И когда видишь таких людей, которые, несмотря на годы, умудряются еще и о тебе позаботиться, — это, конечно, удивляет и вдохновляет.

«Все интервью мы заканчивали двумя вопросами: «Помните, как закончилась война?» и «Что бы вы сказали молодым?» — говорит Артем Чубуков. — Словно в один голос наши собеседники отвечали: «Ничего плохого вы в жизни и не видели, не знаете, что такое война, и дай Бог, чтоб не узнали…» И в этом смысле наш фильм — антивоенный манифест, ответ тем, кто перед Днем Победы вешает на лобовое стекло своих авто наклейки «1941-1945: Можем повторить». Люди, которые там были и помнят происходившее, просят не повторять…»

— На какую аудиторию рассчитан фильм?

— На студентов, работающую молодежь 30-40 лет, людей более старшего поколения… Возможно, школьникам фильм покажется очень серьезным. Ведь в нем нет спецэффектов, взрывов, актеров, которые бы возводили укрепления, копали рвы. Это скорее откровенный, честный разговор, который длится более часа. Тем не менее с точки зрения эмоций, попытки погрузиться в контекст событий войны, в переживания людей, возводивших линию обороны, — а половине героев нашего фильма в те времена было по 13-15 лет — лента, конечно, найдет отклик в душе зрителей.

— В преддверии премьеры вышло три так называемых тизера. Не совсем понятно, что это, но, признаюсь, они очень впечатлили.

— Это короткие видеоролики, которые передают настроение. В одном — рассказ женщины о том, как начиналась война, в другом — какие песни пели девушки на строительстве рубежа. Голоса обезличены не случайно, мы хотим сказать, что это история ста тысяч человек и одновременно личная история. Поэтому, когда зритель смотрит, у него создается ощущение, что это и про его родных тоже…

— А музыка как пронизывает…

— Это Августа Уляндина и ее группа «Ярды». Летом они записали песню «Сурский сухопляс», автор текста — Елена Мещерина. Когда мы ее услышали, сразу поняли, что это потрясающая вещь. Предложили Августе присоединиться к нам, и она с радостью согласилась. От одной только песни мурашки, музыка задала настроение всему фильму.

— Какая твоя самая сильная эмоция за время работы над фильмом?

— Пожалуй, благодарность. Одно дело, когда ты читаешь про события 80-летней давности в газете, смотришь фильм. И совсем другое — когда перед тобой сидит человек, который помнит день, когда началась война, для него это не строчки из учебника, а реальность… И возникает момент, когда ты просто не знаешь, что можешь сделать для этой бабушки хорошего, хочется просто говорить ей спасибо…

— Почему-то кажется, что это еще не последний рубеж для тебя и твоей команды…

— Вопрос в том, что сегодня редкий молодой человек будет читать архивные документы просто потому, что захотел что-то узнать. А в тех источниках, куда он чаще всего обращается, подробной визуализации Чувашии в годы Великой Отечественной войны как таковой нет. И когда мы поняли, что хочется рассказать гораздо больше — про город трудовой доблести и про наших бойцов, появилась большая цель — сделать трилогию. Не знаю, осилим ли все три фильма, но второй будет точно и в том же творческом союзе с «Волонтерами Победы». На этот раз поддержку оказал Фонд культурных инициатив. Если все получится, к следующему Дню Победы будет новый фильм, посвященный тем, кто работал на эвакуированных заводах…

КСТАТИ

При подготовке фильма «Сурский рубеж» было отснято несколько десятков часов, это уникальные кадры с квадрокоптера, комментарии экспертов, интервью с героями. Все видеоматериалы передадут в Государственный исторический архив республики. Всего в ленту вошли истории 11 строителей Сурского рубежа из Красночетайского, Шумерлинского, Порецкого и Алатырского районов. Чтобы изучить документы, написать сценарий и сложить в единую и понятную для зрителя картину исторические факты, комментарии экспертов и воспоминания тружеников тыла, у создателей фильма ушло около пяти месяцев. «По сравнению с тем, какой подвиг совершили 80 лет назад герои этой ленты, наш труд не более чем цветочки», — признается режиссер.

Фото из архива Артема Чубукова