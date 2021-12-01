Оксана Вербина, президент Федерации фитнес-аэробики Чувашии

«Наша федерация с 1 сентября приступила к реализации масштабного проекта «Шаг к здоровью! Движение к цели!». Он направлен на популяризацию здорового образа жизни и формирование у подрастающего поколения желания заниматься фитнес-аэробикой. В рамках проекта мы проводим различные соревнования для всех возрастов, а также занимаемся повышением квалификации тренеров. Кроме того, были организованы обучающие семинары и мастер-классы для воспитателей, педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений республики. С начала проекта более 270 специалистов получили сертификаты о прохождении семинаров и мастер-классов в рамках проекта».