В следующем году все районы Чувашии станут муниципальными округами

В этом году в Чувашии начали пилотный проект по преобразованию двух муниципальных районов — Красноармейского и Шумерлинского — в муниципальные округа. Переходный период завершается 31 декабря, и с 1 января муниципальные округа приступают к полноценной работе.

А в следующем году в муниципальные округа будут преобразованы оставшиеся 19 районов. Об этом глава Чувашии Олег Николаев сообщил на VIII внеочередном съезде Совета муниципальных образований республики.

«Главное — изменить процесс организации деятельности, пересмотреть все, что делается и организовать работу по-новому, чтобы людям было комфортно, удобно, и чтобы мы внутри работали эффективно», — подчеркнул Олег Николаев. По его словам, новшества позволят обеспечить и рост заработной платы работников муниципальных образований — до уровня специалистов городских округов. Резервы для этого появятся за счет внутренних преобразований. «Экономия при этом не должна уходить в общую копилку, — отметил Глава Чувашии. — Она должна оставаться там же и должна использоваться, чтобы стимулировать дополнительное повышение оплаты труда, оснащение процессов с тем, чтобы была мотивация».

Введение одноуровневой системы муниципального управления (вместо муниципального района и сельских (городских) поселений — только муниципальный округ) имеет существенные плюсы, отмечают эксперты. В частности, появляется единый механизм управления: один глава, один представительный орган, одна администрация, единый бюджет и план развития территории, один центр принятия решений. Исключается дублирование полномочий по решению вопросов местного значения.

ОТДЕЛ КАДРОВ

В рамках внеочередного съезда на заседании правления Совета муниципальных образований был назначен новый исполнительный директор Совета. Им стал глава Красноармейского района Александр Кузнецов, сменивший на этом посту 69-летнего Станислава Николаева. Как сообщил корреспонденту «СЧ» Александр Кузнецов, исполнительный директор Совета — должность освобожденная, поэтому обязанности главы Красноармейского района он будет выполнять только до конца текущего года. Александр Кузнецов надеется, что 18-летний опыт работы в муниципальных образованиях позволит оправдать выказанное ему доверие, справиться с новыми задачами, которые ставят перед ним руководство республики и жители районов. Среди приоритетных задач он видит формирование единой политики в области развития муниципальных образований, выработку законодательных инициатив по совершенствованию их работы, реализацию нацпроектов, распространение лучших муниципальных практик.

Александр Кузнецов родился 27 марта 1965 года в деревне Кишля Красночетайского района. В 2006 году окончил факультет экономики и управления Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Трудовой путь начал в 1982 году трактористом колхоза имени Коминтерна. С 1983 по 1985 служил в Советской Армии. По окончании Цивильского совхоза-техникума работал директором птицефабрики «Тоганашская», директором СХПК «Вперед» Красночетайского района. С 2004 года до назначения на пост главы администрации Красноармейского района (21.02.2018) был главой Атнарского сельского поселения Красночетайского района.

Мария Ненашева, Елена Зайцева