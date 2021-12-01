Как брат помог мне стать поэтом-песенником…

Однажды сижу и думаю о рабочих моментах, о мастерах производственных участков — предмете своих тогдашних исследований. И тут приезжает мой брат Николай, садится за пианино и, поглядывая на меня, проигрывает мелодию. Закончив, он выжидательно смотрит на меня:

— Текста нет. Напишешь стихи к песне о Дне знаний?

— ?!

Кем я только не был: слесарем, технологом, конструктором, журналистом, главным инженером проекта, научным сотрудником. Но чтобы писать стихи к песне, да еще на готовую мелодию? Однако просыпается память о детстве, о школьных годах — и вот готовы завершающие строки:

Волшебную дверь с чудесами и тайнами школьных наук

Откроет в день радостный самый учитель — наставник и друг.

Дальше — больше. Вместе мы доработались до сборника для школьных хоров и ансамблей «Песни братьев Зиминых». Заканчивался он песней «Добродеи». Даже у меня, автора, щемило сердце от ее строф:

Душа порою плачет, стонет, приходят беды и дожди,

Без добродеев мир утонет в слезах, в печали и во лжи…

И что же? Вы думаете, Николай ограничился детскими песнями? Нет. Год за годом он создает классические обработки чувашских народных песен. В исполнении ансамбля песни и танца звучат то озорная «Выйдем, милая, на лужок», то отражающая поступь веков «Песня предков». В дни пандемии муниципальная капелла на Национальном телевидении онлайн подхватывает раздольную песню о Чебоксарах на музыку Николая Зимина. Пианист Юрий Трепов виртуозно играет фортепианные пьесы Николая. А доцент Нижегородской консерватории Елена Меледина побеждает на конкурсе «Карелия — Белоруссия» с его трехчастной фортепианной фантазией «Зимняя сказка».

Вы думаете, брат забыл о детях? Нет, еще раз нет. Концертный хор «Соловушки» разучивает его песни, юные чебоксарцы в музыкальных школах города, как и студенты-китайцы в Нижнем Новгороде, учатся на фортепианных пьесах Николая Зимина.

А с 1998 года он — организатор фестивалей и конкурсов, консультант начинающих композиторов, народных хоров и ансамблей, составитель репертуарных сборников республиканских праздников «Акатуй».

Удивленный размахом и разнообразием творческой деятельности брата, я покупаю видеокамеру и становлюсь оператором — надо же запечатлеть вдохновенные лица исполнителей произведений Николая. А позже я работаю автором и администратором интернет-каналов YouTube — композитор Николай Зимин, YouTube — Ассоциация композиторов Чувашии, — надо же показать миру искусство нашей республики!

…Теперь брата нет с нами. Он ушел из жизни 25 ноября, и его душа в эти дни прощается с родными и близкими. Не дожил до своего 80-летия Николай Александрович Зимин — член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Чувашии, президент Ассоциации композиторов Чувашии (1998-2021), председатель ревизионной комиссии Международной Ассоциации композиторов (МАКО).

Но творчество его будет жить всегда. Его произведения по-прежнему звучат в школах, клубах, домах и дворцах культуры Чувашии и России. Может, услышат их не только в нашей стране — по мнению экспертов МАКО, музыка Николая Зимина достойна сцен ближнего и дальнего зарубежья. Он сделал все, что мог, для искусства и народного творчества республики.

Александр Зимин, кандидат экономических наук