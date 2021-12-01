После кражи злоумышленник прислал потерпевшему запись с признанием вины

Житель Чебоксар сдал свою квартиру по улице К. Иванова в аренду на сутки молодому человеку. А на следующий день обнаружил, что квартирант съехал вместе с ЖК-телевизором стоимостью 15 тысяч рублей. А паспорт, как выяснилось, мошенник при заселении предъявлял не свой, а приятеля, который не был посвящен в «квартирные махинации» земляка.

Банальная, казалось, криминальная история получила неожиданный оборот — потерпевший получил от воришки чистосердечное видеопризнание в краже с использованием чужого документа. Такое же видео получил по телефону и владелец паспорта. Теперь ему только и остается надеяться на благородство своего знакомого — ведь паспорт приятелю он так и не вернул. И хотя видеоявка с повинной у оперативников есть, местонахождение автора ролика еще только предстоит установить. Впрочем, остается надежда, что ранее судимый 27-летний чебоксарец найдет в себе силы и на очное признание. Ведь уголовное дело уже возбуждено, а деятельное раскаяние и содействие следствию в его положении было бы полезно…