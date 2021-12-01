Две Насти в паре — уже победа!

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Награды Анастасии Либацкой и ее наставника Артема Уточкина — это плоды серьезной работы во время тренировок.

Награду получил и тренер спортсменки

На днях в столичной спортшколе олимпийского резерва имени И. Солдатовой завершилось первенство России среди юниоров и юниорок до 22 лет. Хорошую готовность к соревнованиям показала представительница Чувашии Анастасия Либацкая.
За награды турнира в различных разрядах в течение насыщенной соревновательной недели боролись 58 девушек и 64 юноши из 19 регионов страны. Проиграв в одиночном разряде в четвертьфинале состязаний и заняв в итоге 6 место, Анастасия Либацкая сумела серьезно подготовиться к сражениям за награды в паре с москвичкой Анастасией Шабановой.
Девушки не без проблем двигались по сетке турнира, но самое тяжелое испытание их ожидало в битве за «золото» против Екатерины Волненко и Дарьи Михайловой. По результатам пятисетового сражения именно две Анастасии стали чемпионками турнира!

Опубликовано: 15 декабря 2021 г.
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Спорт


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