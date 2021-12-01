Две Насти в паре — уже победа!

Награду получил и тренер спортсменки

На днях в столичной спортшколе олимпийского резерва имени И. Солдатовой завершилось первенство России среди юниоров и юниорок до 22 лет. Хорошую готовность к соревнованиям показала представительница Чувашии Анастасия Либацкая.

За награды турнира в различных разрядах в течение насыщенной соревновательной недели боролись 58 девушек и 64 юноши из 19 регионов страны. Проиграв в одиночном разряде в четвертьфинале состязаний и заняв в итоге 6 место, Анастасия Либацкая сумела серьезно подготовиться к сражениям за награды в паре с москвичкой Анастасией Шабановой.

Девушки не без проблем двигались по сетке турнира, но самое тяжелое испытание их ожидало в битве за «золото» против Екатерины Волненко и Дарьи Михайловой. По результатам пятисетового сражения именно две Анастасии стали чемпионками турнира!