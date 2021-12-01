В такт музыке… И к будущим победам!

Недавно в Центре развития маунтинбайка прошли городские соревнования по фитнес-аэробике и межрегиональные состязания по акробатическому рок-н-роллу. Как подрастающему, так и старшему поколению удалось по-настоящему зажечь на привычном для спортсменов паркете!

Участниками красочных соревнований по фитнес-аэробике стали атлеты в возрасте от 3 лет до 60+. Самые маленькие звездочки выступили на фестивале детского спорта «Олимпийские надежды». Среди спортсменок 3-4 лет в дисциплине «аэробика» первое место заняла команда «Карамельки» из села Комсомольское под руководством наставника Марии Долговой. Девочки старались выполнять движения синхронно и при этом двигаться в такт музыке — и у них это получилось!

Также разыгрывались медали первенства столицы республики по фитнес-аэробике. Здесь в дисциплине степ-аэробика в возрастной категории 8-10 лет золотые награды завоевали воспитанницы тренера Оксаны Вербиной из коллектива «Рубин». А среди старших «коллег» в возрасте от 14 до 16 лет первое место в категории «аэробика 5 человек» на счету команды «Олимпия» из Новочебоксарска, которой руководит Ольга Журавлева.

Также в возрастной категории 12 лет и старше в дисциплине «хип-хоп большая группа» победу одержал коллектив «Инмоушен», выступавший под зорким взглядом своего наставника Дениса Куртыгина.

Отлично себя проявило старшее поколение, боровшееся за свое «место под солнцем» — команда «Девчата» в возрастной категории 60+ показала отличный уровень выступлений и заняла первые места в дисциплинах «аэробика» и «степ-аэробика».

Соревнования по акробатическому рок-н-роллу, они же — открытый фестиваль столицы республики, назывались «Доверяй! Летай! Мечтай!». Слово «открытый» тут не случайно — проверить свои силы на чувашской земле приехал спортивный клуб «Фаворит» из Нижегородской области.

Представители Чувашии выступили на высоком уровне — «Кнопочки» под руководством Оксаны Вербиной выиграли турнир в дисциплине «формейшн-мини». Но и соседи-нижегородцы не остались в обиде — они увезли домой немало медалей.

КСТАТИ

В нынешнем году 35 спортсменов из Чувашии вошли в состав сборной России по фитнес-аэробике и были удостоены стипендии Главы Чувашии Олега Николаева.