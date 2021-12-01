Подписано соглашение об оказании бесплатной юридической помощи жителям Чувашии

Оказывать ее будут адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в 2022 году.

Законом Чувашской Республики определены социально-незащищенные категории граждан, которым такая помощь оказывается, и то, в каких случаях ее предоставляют. Также определено, что бесплатная юридическая помощь в установленном порядке оказывается адвокатами. В связи с этим между Госслужбой Чувашии по делам юстиции — уполномоченным органом в обеспечении граждан бесплатной юридической помощью — и местной Адвокатской палатой подписано указанное выше Соглашение.

Согласно этому документу граждане имеют право обратиться к адвокатам за получением консультации в устной и письменной форме, составлением для них заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представлением интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях, определенных законом Чувашии.

Адвокатская палата ежегодно формирует список специалистов, которые оказывают бесплатную юридическую помощь. С этим списком можно ознакомиться на официальных сайтах Госслужбы Чувашии по делам юстиции, Адвокатской палаты республики, регионального Управления Минюста РФ и обратиться к любому адвокату из этого списка. Такая юридическая помощь гражданам оказывается совершенно бесплатно, а работа адвокатов оплачивается за счет средств республиканского бюджета.

В соответствии с законом Чувашии у нас в республике бесплатная юридическая помощь оказывается также органами исполнительной власти, подведомственными им учреждениями по своим направлениям деятельности, нотариусами, юридическими клиниками, созданными при вузах, общественными правозащитными организациями. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью реализуется и органами местного самоуправления. С начала реализации закона (2012 год) по сентябрь 2021-го участники системы бесплатной юридической помощи оказали ее более 470 тысячам граждан.

С прошлого года в Закон Чувашской Республики о бесплатной юридической помощи внесены изменения, расширившие перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках соответствующей государственной системы. Теперь на такую помощь вправе рассчитывать граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости), если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с действиями работодателей, нарушающих гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ. А также граждане — участники долевого строительства многоквартирного дома, если они пострадали от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашии и обращаются по вопросам защиты своих законных интересов.

В этом же дополнительном перечне — вкладчики тех кредитных организаций, что расположены на территории Чувашии и у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, либо принято решение суда об их принудительной ликвидации. На бесплатную юридическую помощь вкладчики могут рассчитывать по вопросам получения возмещения по вкладу (вкладам), по страховым и компенсационным выплатам.

В этом году правом на бесплатную юридическую помощь наделены также жители республики, которым присвоен статус «дети войны», почетные доноры СССР и России, а также граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф.

Между тем

По информации министра юстиции РФ Константина Чуйченко, сегодня в России правом на получение бесплатной юридической помощи обладают около 30 миллионов граждан. Однако обращаются за такой помощью ежегодно только 1-2 процента из них. Константин Чуйченко отметил, что одна из причин столь незначительного числа обращений — низкий уровень информированности людей.