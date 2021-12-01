Важно сохранить баланс между мерами ограничений и поддержки

В декабре Глава Чувашии Олег Николаев дал интервью телеканалу Совета Федерации «ВМЕСТЕ.РФ». Он рассказал о том, как власти республики выполняли социальные обязательства, как справлялись с распространением коронавируса и какие меры принимали для восстановления экономики. Публикуем отрывки из этого интервью.

— Недавно в Чувашии был очередной пик коронавируса. Росло число заболевших, не хватало кислорода. Какая ситуация сейчас, как удалось справиться с этим?

— Осенняя волна стала наиболее сложной за тот период, пока мы боремся с этой заразой. Это было связано с тем, что пик пришелся во всех регионах примерно на одно время. Осенний пик был мощной нагрузкой на систему здравоохранения с точки зрения обеспечения необходимыми ресурсами для лечения людей, тяжело больных новой коронавирусной инфекцией. Ноябрьские нерабочие дни, объявленные Президентом России, здорово помогли — в том плане, чтобы можно было развернуть ситуацию и последовательно двигаться в позитивном ключе. Эта позитивная тенденция пока продолжается. Количество людей, которые лечатся стационарно, последовательно снижается. Мы имеем возможность возвращать коечный фонд в плановый режим и оказывать людям повседневную медпомощь. Становится легче и в обеспечении другими ресурсами: и лекарственными препаратами, и кислородом, и другими составляющими, которые важны и нужны для лечения новой коронавирусной инфекции.

— Вакцинация людей старше 60-65 лет. Как решена проблема с убеждением людей старшего поколения?

— Это не то чтобы очень сложная, но очень щепетильная задача. Потому что в целом именно эта категория людей наиболее подвержена риску сложного течения болезни. Сотрудники соцзащиты постоянно взаимодействуют с пенсионерами — либо по телефону, либо посещая их на дому, рассказывают, прежде всего, об угрозах, рисках для непривитых людей, а также о возможностях, которые предоставляет вакцинация.

К сожалению, некоторые пожилые люди больше доверяют детям. Нередко взрослые дочки и сыновья после посещения социальных работников переубеждают своих старших родственников. И очень часто люди в итоге попадают в больницу или красную зону. По примеру главных врачей Москвы, публично обратившихся к антиваксерам, наши врачи пригласили людей, которые категорически отвергают вакцинацию, прийти в красные зоны и поговорить лично с людьми, которые там лежат. Там, в реанимации, нет ни одного человека, который бы вакцинировался. А в стационаре, где люди болеют тяжело и средне, примерно около 2%–1,5%, которые вакцинировались. Я лично получаю множество писем от людей, которые переболели коронавирусом, — они пишут, что сожалеют о том, что отказались от прививки, и просят призывать еще больше людей вакцинироваться. И есть даже факты, когда человек разрешает опубликовать его обращение ко мне, чтобы другие такую ошибку не делали.

И мы продолжаем работу, убеждаем людей всеми возможными методами, чтобы они защитили себя, использовали такую великолепную возможность, как вакцинация. Тем более что она бесплатная. И ученые доказали, что в целом это самая надежная защита на сегодняшний день от сложного течения болезни.

— На федеральном уровне экономика восстанавливается, растет ВВП, растут инвестиции. Мы видим, что Президент Владимир Путин и правительство страны с оптимизмом смотрят на восстановление экономики по отношению к допандемийному уровню. Как обстоят дела в Чувашии?

— По деловой активности в Чувашской Республике так же, как и в Российской Федерации, идет рост. Если говорить о безработице, о людях, которые потеряли работу, то мы вернулись к допандемийным уровням уже осенью этого года. Это главный индикатор того, что в целом деловая жизнь активизируется и есть основания смотреть в следующий год с оптимизмом…

Справочно До начала четвертой волны распространения коронавирусной инфекции общий оборот розничной торговли в республике в январе — сентябре 2021 г. составил 148647,2 млн рублей, или 112,1% к январю — сентябрю 2020 г. (по РФ — 108,4%, по ПФО — 106,3%). Объем платных услуг населению в январе — сентябре 2021 г. составил 42081,2 млн рублей, или 115,6% (по РФ — 118,8%, по ПФО — 112,6%) к соответствующему периоду 2020 года.

Надо отметить, что даже прошлый, очень сложный пандемийный год нам удалось завершить с минимальными потерями. У нас был даже рост собственных доходов. Очевидно, может быть и из-за этого тоже, в нынешнем году у нас скромнее рост, чем в среднем по России. Если в среднем по стране рост доходов идет в районе 28%, то в Чувашской Республике — 14%, почти в 2 раза меньше с точки зрения темпов роста. Но все-таки это 14% роста. Примерно такие же показатели роста по потребительскому сектору — 12,5% товарооборота в области потребительского рынка и более 15% в сфере платных услуг и общественного питания. То есть такие достаточно позитивные показатели. И, конечно, нам важно через сохранение баланса ограничительных мер и мер поддержки эту тенденцию сохранить.

— А какие у вас планы по инфраструктурным кредитам? Воспользуетесь ли этим инструментом? Куда хотите направить деньги?

— Несомненно, мы будем пользоваться и уже пользуемся всем инфраструктурным меню — так это названо Правительством РФ. В том числе и инвестиционными бюджетными кредитами. Если говорить именно о них, то лимит на Чувашскую Республику был выделен в сумме 3,7 млрд рублей. Мы представили проектов ровно на такую сумму и на сегодняшний день получили одобрение. Это развитие инженерной и социальной инфраструктуры для строительства в пяти крупнейших микрорайонах города Чебоксары и города Канаша. За счет реализации этих инвестпроектов за счет инвестиционных бюджетных кредитов будет создана инфраструктура для строительства более 800 тыс. кв. метров жилья. Очевидно, это существенный вклад в развитие экономики Чувашской Республики. Ну и бюджетная эффективность от этого рассчитывается очень большая.

Кроме этого мы реализовали возможность реструктуризации полученных ранее бюджетных кредитов. И эта сумма составляет чуть более 4 млрд рублей. Эти денежные средства также направляются на реализацию новых инвестпроектов, которые должны дать новый импульс развитию экономики.

Ожидается также, что в ближайшее время через Фонд реформирования ЖКХ, за счет средств Фонда национального благосостояния будут запущены кредиты на модернизацию системы ЖКХ. И здесь тоже мы уже подготовили и представили проекты на более чем 1,2 млрд рублей.

Есть и другие направления, которые поддерживаются Правительством Российской Федерации. И в целом эти новые направления позволят в Чувашской Республике инвестировать дополнительно за три года около 13 млрд рублей. Это хороший толчок для того, чтобы развить основные отрасли экономики Чувашии. Мы намерены это максимально использовать.

— Президент России поставил задачу — запустить программу догазификации, когда газ бесплатно проводят до границ участка. Как эта работа идет в вашей республике?

— В Чувашии с программой социальной газификации дела обстоят, может быть, чуть лучше, чем в ряде других регионов. Потому что в республике уровень газификации больше 80% — благодаря ранее реализованной программе газификации населенных пунктов, которая осуществлялась совместно с Газпромом. Работа велась активно. При этом много домовладений, которые, хоть и находились в зоне населенных пунктов, где есть газ, но «голубым топливом» не были обеспечены.

…Работу в этом направлении мы организовали незамедлительно. На сегодняшний день 256 домовладений уже получили газ по данной программе. Для того, чтобы поддержать людей, мы приняли решение субсидировать затраты для отдельных категорий граждан. В состав этих затрат мы включили оборудование, которое нужно в обязательном порядке для получения газа в дом: это газовая плита, дымоход и счетчик. Таким образом на компенсацию затрат этих составляющих жители республики могут получить из бюджета субсидию.