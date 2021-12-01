в Чувашии может появиться Ресурсный спортивный центр

Он будет оказывать методическую и практическую помощь в разработке проектов в области физкультуры и спорта.

Об этом министр спорта республики Василий Петров сообщил на прошедшем во вторник семинаре-практикуме по вопросам подготовки к участию в грантовых конкурсах.

«Не секрет, что у спортивных федераций не всегда хватает средств для ведения хозяйственной деятельности, подготовки спортсменов, закупки спортивного оборудования. И тут им поможет участие в федеральных и региональных конкурсах на получение грантов и субсидий», — отметил, в частности, министр.

Начало, можно считать, положено — на семинаре своим опытом поделились президент Федерации фитнес-аэробики Чувашии Оксана Вербина и председатель республиканской Федерации спортивного туризма Владимир Атачкин. И Вербиной, и Атачкину удается практически ежегодно становиться победителями конкурса президентских грантов, а также региональных конкурсов на получение субсидий в рамках поддержки некоммерческих организаций.