За что оштрафовали министра природных ресурсов Чувашии

Мировой суд Ленинского района Чебоксар привлек к административной ответственности министра природных ресурсов и экологии Чувашии Эмира Бедертдинова за нарушение порядка предоставления государственных услуг. Он оштрафован на три тысячи рублей.

В июне этого года компания «Резерв» обратилась в Минприроды республики с заявлением о предоставлении в пользование акватории Чебоксарского водохранилища. Ведомство письменно сообщило директору организации, что для удовлетворения обращения необходимо провести электронные торги, подготовку к которым в министерстве уже начали. Однако аукцион так и не провели. Через пять месяцев ожидания руководитель «Резерва» обратился в суд.

Официальное назначение Эмира Бедертдинова на пост руководителя Минприроды состоялось 1 сентября 2021 года (до этого он исполнял обязанности главы ведомства). Однако, по мнению судьи, вина за так и не состоявшиеся торги полностью лежит на нынешнем министре. «Состав правонарушения выражен в пренебрежительном отношении должностного лица органа исполнительной власти к конституционному праву лиц и организаций на обращение в орган государственной власти за получением государственной услуги. А это умаляет авторитет государственных органов, нарушает действующий порядок и интересы государства, которое должно обеспечивать исполнение законов в интересах общества», — указано в судебном постановлении. Административное дело было возбуждено чебоксарским межрайонным природоохранным прокурором.

В некоторых СМИ, отметим, информация об этом уже появилась. Но «Советская Чувашия» решила запросить комментарий в Минприроды республики. Вот что нам сообщила помощник министра природных ресурсов и экологии Марина Запасова:

«Действительно, в июне этого года в министерство обратился предприниматель с заявлением о предоставлении части акватории водохранилища на реке Чебоксарке. Данный вид водопользования предоставляется только по итогам проведения открытых аукционов, о чем заявитель был извещен.

В рамках подготовки к аукциону в соответствии с требованиями действующего законодательства были разработаны условия водопользования, которые направлены на согласование в соответствующие ведомства.

В связи с тем, что на этапе согласования были получены замечания, Минприроды Чувашии сообщило предпринимателю о невозможности выставления на аукцион части акватории водного объекта — водохранилище (Чебоксарский залив) на реке Чебоксарке. Предпринимателю сообщили, что после устранения замечаний возможно повторно обратиться с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование.

По данному факту министерством была проведена служебная проверка, разъяснительная беседа с сотрудниками отдела».