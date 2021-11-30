Светлана Аристова: «В бюджетных расходах важна эффективность»

Каждый государственный рубль должен работать на результат

Как и куда расходуются государственные деньги из республиканского бюджета, проверяют в Контрольно-счетной палате Чувашии (КСП). В центре внимания главного ревизора республики — все, что касается реализации госпрограмм республики: от аудита использования средств казны до оценки достигнутого результата. Построена ли дорога, оснащены ли оборудованием школы и больницы, благоустроены ли дворы?.. Главное, как здесь говорят, чтобы каждая копейка была потрачена по назначению. О том, как удается этого добиться, мы беседуем с председателем Контрольно-счетной палаты Чувашии Светланой Аристовой.

— Светлана Ивановна, Вы уже пять лет возглавляете Контрольно-счетную палату республики, а недавно Вас назначили на новый срок. Какие важные изменения произошли в работе ведомства за это время?

— Ориентир в своей работе мы держим на высший орган внешнего государственного аудита (контроля) страны — Счетную палату России, ее Стратегию, которую утвердили три года назад. В 2018 году нашу деятельность оценили профессионалы Счетной палаты России, и мы скорректировали свою работу, получив их рекомендации.

Сейчас главный акцент в деятельности сместился от точечных проверок отдельных учреждений и муниципалитетов к проведению комплексного аудита и аналитических мероприятий. Например, мы берем не одно, а скажем, пять организаций в отрасли спорта или образования и проверяем, как они получают деньги по госзаданию либо как используют имущество, находящееся в собственности республики. Или рассматриваем в комплексе деятельность ГУПов. Такой аудит позволяет исключить дублирование проверок других контролеров — Казначейства, Минфина или, наоборот, объединить с ними усилия. Мы осуществляем внешний государственный финансовый контроль или парламентский, так как КСП учреждена Госсоветом республики. Конечно, не все мероприятия удается проводить в форме аудита, но хотя бы элементы его в проверках применять стараемся. Такой комплексный подход позволяет выявить причины, почему то или иное мероприятие реализуется несвоевременно или не совсем эффективно.

Интересный факт В этом году группа специалистов Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова по результатам исследования принципов открытости информации высшую степень среди всех регионов России присвоила КСП Чувашии. Исследование проводили на основе оценки сайтов с точки зрения размещения информации и отчетов о проведенной работе, а также реагирования на запросы граждан.

Второе, на что мы делаем упор в своей работе, — в использовании бюджетных средств должно быть больше эффективности и равно эффекта. Слова вроде схожи, но значения они имеют разные. Цели, возможно, преследуются и благие, однако конечного результата может и не быть. Как в случае с мусороперегрузочной станцией в Канаше. Ожидалось, что, приняв участие в федеральной программе, в республике появится современный объект с новейшим оборудованием, который охватит южные районы Чувашии. Но проект пока так и не реализован. Эту тему, кстати, мы обсуждали в одном из интервью «СЧ» в прошлом году.

Напомню, когда подняли документы, выяснили, что с конца 2018 года купленное для станции дорогостоящее оборудование простаивает, ржавеет, морально устаревает. По-прежнему не решен вопрос с участком, где разместился бы объект. По нашему мнению, проблема здесь в том, что не были увязаны действия. Решить вопросы с земельным участком, а также с тем, кто будет управлять мусороперегрузочной станцией и эксплуатировать ее, нужно было до участия в программе. Пока их решали, изменилось законодательство. Да, хотели создать что-то новое, но цели не достигли. Вот это могло бы быть действительно эффектно, но по факту пока неэффективно. Но вопрос не закрыт по этому объекту, прорабатывается дальше.

Ну и третье, на что хотелось бы обратить внимание, у нас появилось много новых инструментов и форматов работы. В частности, расширили взаимодействие с другими органами. Так, в этом году совместно с Минфином республики проверили расходование бюджетных денег на благоустройство общественных территорий по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» и дворов, тротуаров и улиц в городах и районах.

А елки оказались короче

— Как в муниципалитетах распоряжаются деньгами, предназначенными на благоустройство дворов? Суммы-то огромные — второй год подряд на эту программу выделяется более 1 миллиарда рублей.

— Как вы знаете, сначала появился проект «Формирование комфортной городской среды», потом — инициативное бюджетирование, а с 2020 года — благоустройство дворовых территорий. А это более 1,5 миллиарда рублей в год. Проверить расходование такого большого объема средств одному нашему ведомству сложно — мы объединились с Минфином Чувашии. Ведь всегда так — кто-то в одном силен, кто-то — в другом. Мероприятие провели с элементами аудита, проверили, как реализовывался проект, какие организационные решения принимались. По итогам этой работы, на мой взгляд, органам исполнительной власти дали много неплохих предложений.

Совместными проверками охватили объекты благоустройства в Алатыре, Новочебоксарске, Канаше, Шумерле и еще порядка 10 районах, где работы проводились в прошлом году. Недостатков обнаружили немало. В одном муниципалитете, например, к исполнению контрактов подрядчик так и не приступил, а расторжение договора произошло по соглашению сторон. То есть фактически подрядчика освободили от санкций.

Есть случаи, когда оплачивались работы, выполненные с применением более дешевых стройматериалов. А иногда расходы на озеленение оказывались нецелесообразными или не соответствовали заявленным требованиям. Так, на общественных территориях сажали деревья и кустарники, хотя там уже росли многолетние насаждения. Детские и спортивные площадки обустраивались с нарушениями требований техники безопасности. Кое-где при приемке работ закрывали глаза на дефекты и разрушения.

Цифры За последние пять лет Контрольно-счетная палата Чувашии вернула свыше 135 миллионов рублей бюджетных средств и предотвратила финансовые нарушения и потери на сумму более 805 миллионов рублей.

Устанавливались факты и существенного завышения стоимости объектов. Например, цена одной и той же скамейки или урны во дворах в разных населенных пунктах республики могла отличаться в разы. А при осмотре высаженных елей в сельских поселениях специалисты выявили, что высота хвойных не соответствует заявленной в актах о приемке выполненных работ: вместо зеленых красавиц высотой 2,5 метра по факту посадили деревца значительно ниже, к тому же еще не столько, сколько нужно. Заплатили как за дорогие ели, а получили — дешевые. Как итог — работы оплачены неправомерно.

Да, приходится выходить на место, все перемерять и пересчитывать. Кстати, если у нас есть какие-то сомнения в оценке работ по озеленению, мы привлекаем специалистов из Чувашского ГАУ. Так, много средств выделяется на посев газонной травы — и специалисты определяют не только ее качество, но и то, посеяли ли ее в принципе. Где-то обращаемся в Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Минстроя Чувашии — консультируемся по отдельным вопросам. Вообще, стали чаще практиковать привлечение специалистов с познаниями в определенных областях.

Сейчас в республике подготовлен стандарт благоустройства и озеленения территорий в муниципалитетах. Проект документа на днях представил Минстрой Чувашии. Считаем, что он подготовлен очень своевременно и надеемся, что снимет много вопросов при принятии управленческих решений.

Доход за счет жилья для сирот

— КСП сотрудничает с прокуратурой республики. В частности, в вопросах обеспечения жильем детей-сирот. Какие там находите нарушения? Почему же не удается обеспечить всех нуждающихся?

— В этом году КСП провела два контрольных мероприятия по аудиту использования средств на обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Проверки показали, что выделяемые в этом направлении межбюджетные трансферты в муниципалитетах республики осваиваются не полностью, а значит, своей цели средства республиканского бюджета не достигают. А порой государственные деньги потрачены, а до новоселья еще далеко. Например, администрация оплатила полную стоимость квартиры без государственной регистрации перехода права собственности на нее, возникли проблемы с перерегистрацией, процесс затянулся. Аудит показал, что муниципальные заказчики также не предъявляли требований к году постройки домов и площади квартир. Отдельные квартиры приобретались в старых домах (бывали случаи, что в домах 1960-х годов постройки!), а также через риэлторов-«перекупов», для которых бюджетные средства становились источником неплохого дохода — порой разница на перепродаже квартир превышала 40%. В разных районах и городах стоимость одного квадратного метра жилья сложилась неравнозначная. В результате мы увидели, что для каких-то муниципалитетов финансирование оказалось излишним, а где-то — недостаточным.

Причин недостаточной обеспеченности жильем детей-сирот несколько. Это и стоимость жилья, и нехватка на рынке жилья подходящей площади (не так много строится квартир площадью 30-31 квадратный метр, особенно в районах), и ограниченное финансирование со стороны федерального бюджета. Думается, нужно на уровне страны искать принципиальное решение этого вопроса. Тем не менее, республика все-таки предпринимает усилия. В Правилах предоставления субвенций появились новые механизмы, например, возможность получения сертификатов, скорректирована цена между муниципалитетами. Кстати, мы видим, что по состоянию на 1 января 2021 года впервые очередь среди детей-сирот на получение жилья не выросла.

Кстати Опыт КСП Чувашии часто берут на вооружение в Счетной палате России. Так, Светлану Аристову приглашали поделиться практикой проверки эффективности использования госимущества, вовлечения в оборот незавершенного производства и строительства. А 1 декабря она рассказала об опыте осуществления переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю на уровень республики.

Где риск — там проверки

— В этом году КСП Чувашии передали полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю и теперь в ваших руках два вида финансового контроля: проверка использования как муниципальных, так и республиканских средств и имущества. Что дает такая централизация?

— Это, прежде всего, повышение эффективности использования бюджетных средств. Муниципалитетам и сельским поселениям с каждым годом увеличивают объемы межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий. При этом у региональной власти до сих пор не было возможности оценить эффективность всех трат. Получая два вида контроля мы можем оценить, как используются республиканские средства и как в тех или иных направлениях задействованы собственные муниципальные ресурсы.

А в конечном счете — что получил конкретный гражданин. Ведь государственные и муниципальные программы — это все для людей. А результат — отремонтировали школу или нет, обустроили двор или нет… Можно двор обустроить, но завтра мы придем с проверками и увидим, что нет элементарного ухода за территорией, краска со скамейки сошла, асфальт треснул, есть другие недочеты. И вроде деньги потратили на благоустройство, а по факту в отдельных случаях не эффектно и не результативно. Бюджетные деньги должны использоваться эффективно и результативно. А аудит нужен, чтобы увидеть конечный итог.

— А как проходят проверки?

— В первую очередь проверяем актуальные социальные направления, на которые в бюджете заложены большие расходы: это капремонт, строительство, закупка оборудования и инвентаря, другие направления.

К нам могут обратиться депутаты, другие контрольно-надзорные органы. Кроме того, Глава региона тоже по закону имеет право инициировать проверки. Сейчас по поручению Олега Николаева мы проводим мониторинг действующего миллиардного контракта, заключенного в рамках нацпроекта «Экология». Обратили внимание и на школу в «Садовом». Когда речь идет о таких больших средствах, одновременно с реализацией проектов работаем на предотвращение — анализируем документы в единой информационной системе закупок.

Подготовили 8 аналитических записок и направили в адрес государственных и муниципальных заказчиков, проинформировали Главу региона.

На основе всего этого формируем план. О проверках уведомляем объекты контроля заранее. План размещаем в свободном доступе, выкладываем его в конце года на сайте КСП. В целом, в последнее время акцент в нашей работе смещается на самые актуальные, риск-ориентированные отрасли с большим объемом финансирования. На аудит объектов с большим охватом средств уходит не меньше 2-3 месяцев.

— Не всегда бюджетные деньги достигают цели — принести пользу людям…

— Фактов нецелевого использования средств все же не очень много. Частые нарушения — при осуществлении закупок, оплата невыполненных работ, замена материалов на более дешевые. Вот те же ели — были ведь запланированы хорошие, а получили дешевые. Мы же какие-то другие цели преследовали, заказывая высокие ели, чтобы парк сразу был парком. Проверяли дороги. Вместо ремонта дороги в одном из муниципалитетов заасфальтировали пришкольную территорию. Фактически это не дорога. Деньги ведь никто не своровал, но нарушили условия использования. В таких случаях средства должны однозначно возвращаться в бюджет.

— Но не всегда это можно сделать?

— Бывали случаи. В 2019 году приобрели большой объем антитеррористического оборудования на 300 миллионов рублей. Мало того, что оно было куплено по завышенной цене, по факту треть не была установлена, что-то у подрядчика на хранении на складе лежало, а что-то стояло «для красоты», не было даже подключено. Многое удалось выявить благодаря осмотрам на месте. Это помогает понять, правильно ли использованы деньги. Выездов, кстати, в этом году было очень много: смотрели дороги, благоустройство, квартиры для детей-сирот. В целом наши аудиторские проверки свидетельствуют о том, что необходимо работать над повышением эффективности использования бюджетных средств.

Найти баланс в доходах и расходах

— Недавно ваше ведомство в Госсовете Чувашии доложило об экспертизе главного финансового документа республики на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. Какие выводы сделали?

— Как орган парламентского контроля при принятии бюджета мы говорим депутатам свое экспертное слово — соблюден ли Бюджетный кодекс РФ. В целом проект бюджета соответствует всем параметрам: он социально-ориентированный, инвестиционный, программный. Экспертиза бюджета — основное полномочие КСП. В центре нашего внимания — оценить, насколько расходы, которые республика обязана нести, сбалансированы с доходами. Государство должно платить зарплату, учить, лечить, строить… И вот это «должно» мы набрали на 2022 год на 70,7 млрд рублей. А доходов (налоговых, неналоговых, межбюджетных трансфертов) — на 66 млрд рублей, исполнение запланировано с дефицитом, размер его соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, определены источники его погашения.

Отмечу, что в представленном проекте закона бюджетные ассигнования в полном объеме предусмотрены на реализацию государственных программ республики. В них погружены и мероприятия на реализацию 35 региональных проектов, в 2022 году планируется 14,2% (или более 10 млрд рублей) всех расходов бюджета республики. Кроме того, предусматривается финансирование по новому региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках нацпроекта «Экология» и нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». На адресную инвестиционную программу запланировано 10% от общих расходов, в ее структуре по сравнению с 2021 годом почти в четыре раза увеличены расходы на жилищное строительство, более чем в два раза — на дороги.

— Когда государственные аудиторы довольны своей работой?

— Коллектив в КСП работоспособный, не всегда считается с личным временем. А итог нашей работы — когда смогли комплексно оценить использование государственных ресурсов на те или иные мероприятия, выявить причины отклонений и дать рекомендации. Когда, приняв наши предложения, органы исполнительной власти дорабатывают документы, меняют, например, Правила использования или распределения средств. Или когда наши аргументы или доказательства убедительны — и заказчики или подрядчики незамедлительно устраняют нарушения. Тогда, я считаю, что работа сделана. И мы можем сказать, что бюджетные расходы были эффективны и эффектны.

— Благодарю за интервью.