Поздравления с Днем работника налоговых органов Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации.

За годы работы Федеральная налоговая служба зарекомендовала себя как действенный, эффективный орган государственной власти, обеспечивающий соблюдение законодательства о налогах и сборах, наполнение бюджета страны.

От результатов каждодневного труда сотрудников налоговой службы во многом зависят экономическая безопасность страны, решение насущных социальных программ, повышение уровня и качества жизни граждан, государственная поддержка бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Налоговые органы Чувашии успешно справляются с возложенными государством задачами. Применяя современные методы и технологии налогового администрирования, мы обеспечиваем выполнение доходной части бюджетов всех уровней, увеличиваем результативность и прозрачность налогового администрирования, осуществляем защиту интересов государства. Одновременно с этим выстраиваем конструктивный диалог с бизнесом, повышаем уровень налоговой культуры в республике.

Все это стало возможным благодаря тому, что в налоговых органах трудятся люди, которые честно и добросовестно выполняют свой долг, являются профессионалами своего дела, патриотами налоговой службы.

Нелегкий, ответственный труд налоговика заслуживает глубокого уважения и признательности. С праздником вас, дорогие коллеги!

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, новых трудовых достижений, удачи во всех делах и начинаниях.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Марина Петрова

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

В настоящее время налоговая служба — динамично развивающаяся структура, применяющая самые современные технологии, формы и методы работы. Обеспечивая поступления налогов во все уровни бюджета, вы являетесь гарантом экономической и социальной стабильности в республике, способствуете повышению качества жизни населения.

Без преувеличения можно констатировать, что в налоговых органах Чувашии работают профессионалы своего дела, которым по силам справиться с любой задачей.

Убежден, что профессионализм, настойчивость, компетентность, накопленный опыт, высокое чувство ответственности и принципиальность помогут вам и в дальнейшем успешно осуществлять деятельность на благо народа и государства.

Выражаю вам искреннюю признательность за добросовестное и преданное отношение к избранному делу.

Желаю дальнейших успехов на службе, добра и благополучия вам и вашим близким!

Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике

Геннадий Федоров

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

C момента образования государственной налоговой инспекции в составе Министерства финансов РСФСР до сегодняшнего дня прошло чуть более 30 лет. Но за этот, казалось бы, совсем небольшой срок в работе налоговой службы произошли глобальные изменения: из небольшого ведомства она превратилась в мощную прогрессивную структуру, применяющую самые современные технологии и играющую исключительно важную роль в реализации государственной бюджетной политики.

Обеспечивая своевременные налоговые поступления во все уровни бюджета, налоговые органы являются гарантом реализации государственных программ, социально значимых проектов, достижения национальных целей развития страны, а значит, выступают залогом повышения уровня жизни граждан.

В Чувашии Управление Федеральной налоговой службы ежегодно обеспечивает стабильный рост налоговых доходов в консолидированный бюджет. Даже в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, по итогам 2020 года поступления налоговых доходов выросли на 2,7%, благодаря чему Чувашская Республика по данному показателю заняла среди регионов ПФО 3-е место.

Высокие результаты работы Управления отмечаются также при реализации мер поддержки бизнеса, принимаемых Президентом и Правительством России, в контрольно-аналитической работе, снижении административных барьеров, в формировании налоговой культуры граждан.

Уверен, что, успешно осваивая инновационные технологии и новые формы работы с клиентами, сотрудники налоговых органов Чувашии будут и впредь делать все возможное для защиты и обеспечения прав и социальных гарантий граждан и предпринимательского сообщества.

В этот замечательный день от всей души благодарю всех специалистов и ветеранов налоговой службы за эффективную работу, трудолюбие и любовь к избранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов в достижении новых профессиональных высот!

Первый заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики —

министр финансов Чувашской Республики

Михаил Ноздряков

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

От имени Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии и от себя лично позвольте поздравить вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Главная задача налоговой службы — своевременное пополнение государственной казны. Сильная финансовая политика всегда являлась ключевым элементом экономической и социальной стабильности страны и нашей республики в частности. От эффективности вашей деятельности во многом зависит реализация приоритетных национальных программ и проектов, совершенствование инфраструктуры и улучшение инвестиционного климата региона, а значит — повышение качества жизни наших граждан.

Ваша работа требует высокой степени ответственности и настойчивости. Увеличение из года в год доли своевременно и верно перечисленных платежей в бюджеты разных уровней, говорит о вашей огромной роли в деле повышения налоговой грамотности населения и укрепления финансовой дисциплины.

Отрадно отметить, что между нашими ведомствами налажено продуктивное взаимодействие. Искренне надеюсь на дальнейшую плодотворную работу. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Главный судебный пристав Чувашской Республики — Чувашии

Денис Борисов

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике — Чувашии поздравляет вас с Днем работника налоговых органов.

Ваш высокий профессионализм, компетентность, ответственность позволяют достичь высоких результатов в решении государственных задач и способствуют укреплению мощи и авторитета России. Слаженная, эффективная работа сотрудников налоговых органов позволяет нам, партнерам, выполнять наши социальные обязанности перед жителями республики.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо Чувашской Республики.

Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда

Российской Федерации по Чувашской Республике — Чувашии

Валерий Николаев