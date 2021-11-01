Кто станет мэром столицы?

На выбор две кандидатуры — замминистра и зампредкомитета

На этой неделе в столице республики состоялось заседание конкурсной комиссии, определившей, кто продолжит борьбу за пост главы администрации города. Девять кандидатов в преемники Алексея Ладыкова проходили получасовое тестирование и индивидуальное собеседование. Готовность соискателей возглавить столицу оценивали одиннадцать членов комиссии во главе с первым вице-премьером правительства республики Михаилом Ноздряковым.

Как сообщает «Чувашинформ», «фильтрация» началась ровно в 14 часов 17 ноября и затянулась до позднего вечера. Внутрь, как и предполагалось, не пускали ни СМИ, ни каких-либо посторонних людей. Но корреспонденту информагентства удалось получить эксклюзивный комментарий от одного из членов комиссии. Своими мыслями поделилась член Общественного совета при Главе Чувашии Наталия Партасова:

«Быть чебоксарским градоначальником — высокая честь и большая ответственность, — отметила она. — Радует, что участниками конкурса стали неравнодушные к судьбе столицы Чувашии люди, хорошо знающие нужды и чаяния чебоксарцев, обладающие большим опытом. И профессиональным, и жизненным. Нам, членам комиссии, было нелегко сделать свой выбор. Но свои предпочтения мы отдали участникам, которые представили детальную программу развития города на Волге, с перспективными подходами по привлечению инвестиций, реализации важных инфраструктурных проектов, развитию Чебоксарской агломерации. Итоговый же выбор сделают депутаты Чебоксарского городского Собрания».

Оптимальных претендентов члены комиссии высчитали по баллам — в лидерах оказались заместитель председателя Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом. Олег Александров (467,8 балла) и заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Денис Спирин (517,2). Последнего, как уже писал «Чувашинформ», считают фаворитом городской выборной кампании.

Но все точки над «i» будут расставлены на следующей неделе. Уже в четверг, 25 ноября, депутаты Горсобрания назовут имя нового главы администрации Чебоксар.

Между тем

И директор, и безработный…

Помимо Спирина и Александрова документы в конкурсную комиссию подали 7 человек. Это руководитель Республиканского бизнес-инкубатора Илья Тукмаков, директор АНО «Бюро научных экспертиз» Владимир Савинов, заместитель директора ООО «Электросети» Николай Голубцов, директор муниципального учреждения «Земельное управление»

г. Чебоксары Александр Башков, директор МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» Андрей Шестаков, индивидуальный предприниматель Дмитрий Попов и бывший заместитель директора Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии, а сейчас временно безработный Андрей Ильгачев.

Михаил Сидоров