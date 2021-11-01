«Мы стараемся жить по принципу — на Москву надейся, а о своих мерах не забывай»

На прошлой неделе Глава Чувашии Олег Николаев побывал в новом офисе «Комсомольской правды» в Москве. Он встретился с руководством медиахолдинга, принял участие в записи программы «Первые лица» на Радио «КП». Интервью политического обозревателя «Комсомолки» Александра Гамова с Олегом Николаевым опубликовано на сайте газеты. Вот некоторые темы, о которых рассказал в нем Глава Чувашии.

О поддержке села и инвестициях

У нас примерно 40% населения проживает в сельской местности. Здесь основная проблема — уровень доходов в сельском хозяйстве, АПК. Поэтому одно из основных направлений в развитии республики — совершенствование работы в этой отрасли. Здесь в приоритетах — и повышение уровня производства, и улучшение жизни на селе. Это за один день не сделаешь. Но буквально за этот год есть заметные изменения. Только по инициативному бюджетированию в прошлом году, если было реализовано более 800 проектов, то в этом году уже более 900.

Ну, а если говорить о перспективах… Нам всем очень хочется верить, что они у нас неплохие. Начну с того, что совокупный объем инвестиций в реализацию проектов в период с 2022-го по 2025 годы составит более 15 миллиардов рублей, а также будет создано свыше 1000 новых рабочих мест.

В этом году мы пока фиксируем существенный рост инвестиций, примерно на уровне 40% относительно прошлого года. Можно сказать, что это эффект низкой базы, и это будет правильно, потому что достаточно низкими были инвестиции. Но при этом идет рост, и это здорово…

Об экономической зоне в Новочебоксарске

…Создание особой экономической зоны в Новочебоксарске должно обеспечить формирование благоприятного экономического режима для ведения предпринимательской деятельности и реализации целевых инвестиционных проектов, в том числе — за счет предоставления налоговых льгот и других преференций. Планируется открыть производства полилактида по инновационной технологии — мощностью 10 тысяч тонн в год, готовится запуск 2-й очереди производства гипохлорита кальция на площадке объединения «Химпром» мощностью 15000 тонн в год. Также в планах — выпуск древесноволокнистых плит, и организация производства муки из зерновых культур, макаронных, хлебобулочных, кондитерских изделий.

А это — дополнительные рабочие места, новые виды продукции, достойный уровень доходов. А главное, современная культура производства и более качественная среда обитания.

О вакцинации

Самое главное — это уже всем известный факт — в реанимации практически нет людей, которые вакцинировались (там в основном те, кто этим пренебрег.) В стационарах, в тяжелом состоянии, таких, кто вовремя вакцинировался, — единицы. То есть либо они попадают в больницу и достаточно быстро выздоравливают, уходя на амбулаторное лечение, либо сразу же ограничиваются только амбулаторией… И особенно заметно, что в тех коллективах, которые еще летом дошли до уровня вакцинации 80% и выше, люди работают стабильно, мало болеют. В целом убеждения, уговоры, стимулирование — все это позволило добиться за последний месяц стабильно высокого ежедневного уровня вакцинации.

…Сам я вакцинировался еще в мае вторым компонентом. По органам государственной власти, министерствам и ведомствам у нас вакцинировано 98%. И в семье полностью все привиты. Недавно у нас вакцинировалась старшая дочь, студентка медицинского университета имени Сеченова. Почему только на днях, потому что переболела летом. У нее был достаточно высокий уровень антител.

О поддержке семей с детьми

В этом году мы повысили все социальные выплаты, проиндексировали их до максимально возможных. Есть ежемесячные и ежеквартальные выплаты — они у нас выросли в прошлом году почти в полтора раза. В нынешнем году они были проиндексированы в рамках ежегодной инфляции. Кроме того, с этого года начали предоставлять налоговые вычеты одному из родителей на автотранспорт — до 150 лошадиных сил семьям с пятью и более детьми. Со следующего года расширим эту меру — на семьи с тремя детьми и более.

В этом году, вы знаете, каждый регион за достижение определенных показателей удостоен гранта со стороны Правительства России. Чувашская Республика тоже получила 455 миллионов рублей в 2021 году за итоги деятельности в 2020-м. И мы часть средств направили на обеспечение жильем семей с восемью и более детьми, которые нуждались в жилье, стояли в очереди… Буквально недавно мы встречались с некоторыми из этих семей, люди с удовольствием говорили, что даже не ожидали, что получат жилье.

Кроме того, в этом году, с 1 сентября, мы обеспечили горячим бесплатным двухразовым питанием детей из многодетных малообеспеченных семей. На это из бюджета республики в нынешнем году направили 75 миллионов рублей, далее — ежегодно — будет выделяться по 120 миллионов, а затем, возможно, и больше, это зависит от количества семей и от инфляции.