«Летчики» на автобусах

Уже привыкла, что с общественным транспортом постоянно возникают проблемы, но вот наболело, и решила написать в газету.

Я возвращаюсь с работы с остановки «Дом печати», а попасть мне нужно на Эгерский бульвар. Вроде недалеко, если по прямой, но по прямой как раз не получится — после того, как на пересечении проспектов Мира и Яковлева построили круговую развязку, все вокруг нее огородили заборами, а пешеходный переход и вовсе закрыли. Поэтому приходится делать крюк и идти к подземному переходу у МТВ-центра или к железнодорожному мосту. Это лишние полчаса на дорогу домой, да и погода не всегда благоприятствует вечерним прогулкам. Вот и приходится ловить автобусы.

Мне подходят 41 и 44 маршрутки, 5-й, 33-й или 15-й автобусы, и 14-й троллейбус, которые едут из центра по проспекту Ивана Яковлева и поворачивают на кольце налево, на проспект Мира. Вроде бы вариантов много — выбирай любой. Но не тут-то было. Проблема в том, что и маршрутки, и автобусы мало того, что вечером ходят гораздо реже — они просто не останавливаются на остановке «Дом печати». Заранее перестраиваются в крайний левый ряд, с которого и уходят на кольцо, чтобы без проблем повернуть на проспект Мира, не обращая внимания на «голосующих» людей на остановке. Всегда останавливается только 14-й троллейбус, но вечером он ходит очень редко, и если возвращаешься с работы поздно, его можно просто не дождаться.

Глядя на очередной пролетающий мимо автобус, мы с коллегами даже шутили иногда — вот, мол, доведут, выйдем однажды на дорогу, расставим руки в стороны и будем ловить этих «летчиков»…

Смех смехом, но в понедельник, 8 ноября, так оно и получилось. Около девяти часов вечера первый 15-й автобус пролетел мимо, даже не притормозив. Следующий мы с мужчиной, которому тоже надо было на проспект Мира, попытались остановить, голосуя уже на проезжей части, но он нас проигнорировал. Как и третий автобус, следовавший по крайней левой полосе — мы вышли на середину дороги, но она здесь широкая, четыре полосы, и он нас просто объехал.

Остановился только четвертый по счету автобус 15-го маршрута. Уже оплачивая билет, я спросила у водителя — у них что, есть какая-то установка проезжать мимо остановки «Дом печати»? Ведь общественный транспорт должен быть общедоступным. Водитель ответа не дал. А кто даст?

Людмила Григорьева

ОТ РЕДАКЦИИ

Самое интересное в этой истории то, что эта транспортная проблема создана искусственно. Кольцевая развязка у Дома печати в Чебоксарах в свое время была построена с благими намерениями — чтобы убрать «лишние» светофоры и ускорить движение транспорта на этом участке. Поэтому и пешеходный переход здесь убрали. Но результат получился, мягко говоря, не совсем тот, на который рассчитывали.

Мало того, что принимая это решение, власти позабыли об интересах полноправных участников дорожного движения — пешеходов, и им приходится искать обходные пути. Сегодня, выезжая из-под железнодорожного моста в направлении новоюжного района, автомобили разгоняются и не всегда успевают пропустить едущий по кольцу транспорт. А едущие в центр машины не всегда успевают вписаться в «бутылочное горлышко» сужающейся под мостом дороги. Из окна Дома печати видно, что мелкие аварии в окрестностях этой дорожной развязки случаются чуть ли не ежедневно.

Водителей автобусов, которым надо свернуть с проспекта Ивана Яковлева на проспект Мира, понять можно — если они подъедут к остановке, то им придется пересекать три «скоростные» полосы, рискуя быть «сбитыми» каким-нибудь очередным лихачом. Но что делать пассажирам, которые стали заложниками этой ситуации? Не должны же они, как Трус, Балбес и Бывалый из «Кавказской пленницы», перекрывать движение на дорогах. Наверное, ответ нам дадут в городской администрации и Минтрансе Чувашии, куда намерена обратиться редакция газеты.