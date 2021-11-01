В детском парке Николаева началась заливка катков

В зимний сезон здесь откроются сразу две ледовые площадки — для детей и для взрослых. Площадь ледового покрытия взрослого катка составит 1600 кв. м, детского — 800 кв. м. На катке для малышей будут «работать» и так называемые «помощники фигуриста» — скользящие по льду катка фигуры, центр тяжести которых находится близко к основанию. Они обеспечивают надежную точку опоры для тех, кто только начинает постигать азы катания на коньках.

Как сообщают в Управлении культуры и развития туризма администрации Чебоксар, при нормальных погодных условиях первых посетителей каток примет уже в конце этой недели. На каток можно будет прийти со своим инвентарем или же взять коньки напрокат. Ну и не забывать про социальную дистанцию — на катке тоже обязательно соблюдение требований Роспотребнадзора.