IT- продукты чувашских разработчиков могут получить грантовую поддержку

До 300 млн рублей могут получить компании-разработчики на создание и внедрение коммуникационных досуговых и игровых сервисов, аудио- и видеосервисов.

Основные направления грантовой поддержки – это платформы видеохостинга, интеллектуального динамического анализа видеопотока и распознавания речи, технологии выявления фейков и дипфейков, рекомендательные технологии, программные комплексы анализа пользователей, таргетированной автогенерации контента.

Ранее АНО «Диалог» и Ростелеком разработали дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», которая сейчас реализуется.

Компании могут получить гранты на цифровую трансформацию компаний и на разработку отечественных IT-решений. Бюджетное финансирование стоимости проекта будет составлять до 50%.

«Грантовая поддержка – это отличный стимул для IT-компаний разрабатывать новые цифровые продукты, которые могут дать толчок для цифровой трансформации региона и страны в целом. Уверена, что разработчики Чувашии воспользуются данной мерой поддержки и уже в ближайшее время мы станем свидетелями рождения уникальных IT-решений, которые изменят нашу жизнь к лучшему», — министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Господдержка позволит запустить проекты в течение 2,5 лет. Так, по первому направлению срок реализации проекта — от 6 до 18 месяцев, по второму — от 6 до 30 месяцев. Требованием к проекту является включение внедряемого решения в реестр отечественного ПО или реестр российской радиоэлектронной продукции не позднее 6 месяцев с даты его завершения.

Для подачи заявки нужно зайти на сайт РФРИТ в раздел «Конкурсы» и выбрать программу грантовой поддержки. Там же можно ознакомиться с перечнем необходимых документов и методических рекомендаций. Заявки будут приниматься до 2023 года.