Песня «Надежда» объединила народы

В День народного единства по всей стране прозвучала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Надежда». Один из куплетов этой песни профессиональные и любительские хоры, исполнители спели на родных языках.

Всероссийская акция была приурочена также и к полувековому юбилею создания песни. Об этом в своем видеоролике говорит и сама всемирно известный композитор: «Сегодня наша страна отмечает День народного единства. И все было бы хорошо, если бы не эта страшная болезнь, которая мучает весь мир и нашу страну. Всем хочется, чтобы все наши надежды исполнились. Нашей песне «Надежда» — 50 лет! И мы сегодня споем ее с надеждой, что все у нас будет хорошо».

Не остались в стороне от акции и наши соплеменники. «Надежда» в видеоформате на чувашском языке прозвучала в исполнении жителей чувашского села Аккиреево Черемшанского района Татарстана. Сводный хор состоял из работников Дома культуры, детского сада, библиотекарей, учителей, учащихся… По словам самодеятельных артистов, когда весь мир переживает пандемию, всем нужна надежда!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @akkireevo_sdk