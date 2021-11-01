ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашской Республики

«Мы поставили задачу на следующий год завершить действующую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда с тем, чтобы войти в новую. Это около 300 домов, около 73 тысяч квадратных метров жилья, в которых проживают более трех тысяч жителей. Это тот аварийный фонд, который сегодня таковым признан, в настоящий момент прорабатывается вопрос реализации программы именно методом комплексного развития территорий для того, чтобы синхронизировать все программы и максимально повысить эффективность использования и территорий, и государственных средств».