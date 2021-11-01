Секрет на 100 лет от Степаниды Егоровой

ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН. В полку долгожителей Чувашии, перешагнувших 100-летний рубеж, прибавление: вековой юбилей на днях отметила жительница села Чурачики Степанида Егорова.

Родилась и выросла Степанида Егоровна в простой крестьянской семье. И с юности познала все тяготы сельской жизни: сначала помогала по хозяйству дома, потом зарабатывала трудодни в колхозе. Во время Великой Отечественной войны ее направили на добычу торфа в Иркутскую область. Как не раз рассказывала своим внукам труженица тыла, топливо для советской оборонки проводившие на фронт мужей солдатки и молодые девушки добывали в холодных торфяных болотах. Груды торфа таскали на руках, от тяжести часто болел живот, в воде замерзали ноги. Жили женщины в бараках, некоторые болели и даже погибали от изнурительной работы. Но трудовая закалка помогла Степаниде выдержать все испытания. После войны она вышла замуж за фронтовика. Вместе с супругом воспитали троих детей. Степанида Егоровна уже давно вдова, и радость ее жизни теперь в десяти внуках и правнуках.

Кроме родственников поздравили ветерана труда со 100-летием и представители администрации района. Поблагодарив труженицу тыла за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, они вручили юбиляру поздравительные открытки от Президента страны Владимира Путина и главы администрации Цивильского района Сергея Беккера, а также памятные подарки. И, конечно, гости спрашивали Степаниду Егорову, в чем секрет ее долголетия? «Всю жизнь работала, не покладая рук, и никогда не унывала, это и давало мне силы и здоровье», — отвечала труженица.

КСТАТИ По данным Пенсионного фонда по Чувашии, в республике сейчас проживают свыше пяти тысяч пенсионеров в возрасте от 90 до 99 лет. Около полусотни долгожителей перешагнули 100-летний рубеж. При этом больше среди них — женщин. Самой старшей жительнице республики нынче исполнилось 107 лет.