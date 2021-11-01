В Моргаушском районе появилась площадка для маленьких чемпионов

Жители деревни Чамыши Орининского сельского поселения просто не нарадуются новой спортивно-игровой площадке. Здесь установлены современные тренажеры, предусмотрен навес от дождя, обустроены пешеходные дорожки — словом, созданы все условия, чтобы сельчане активно занимались физкультурой.

Всего на строительство площадки затрачено 917,5 тыс. рублей, 1% от общей суммы внесли сами селяне, сообщили в администрации района. Отметим, площадка в Чамышах — один из восьми объектов, построенных в этом году благодаря Указу Главы Чувашии «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». Детские площадки возведены в Тересях, Сендимире, Семенькасах и Пикикасах. Спортивные зоны появились также в Оринино, Синъял-Оринино и Молгачкасах.

По мнению главы администрации Орининского сельского поселения Валентины Пушковой, открытие таких зон для укрепления здоровья, активного отдыха очень важно как для детей, так и для взрослых. Ведь когда тебя окружают такие площадки, так и тянет заняться спортом. Кто знает, может быть, именно тут и начнет свою спортивную жизнь будущий олимпийский чемпион?