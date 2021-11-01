Новости районов короткой строкой

Порадуют селян дорогами и куклами

В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ в Тарханском психоневрологическом интернате локализовали вспышку коронавируса, о которой, напомним, говорилось на еженедельной планерке в Доме правительства. Постояльцы интерната чувствуют себя хорошо, признаков заболевания не имеют, при повторном тестировании на COVID-19 вирус не выявлен, доложили в Минтруде Чувашии.

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ местная администрация решила порадовать детвору и приобрела для проведения праздников девять ростовых кукол. На их закупку из местного бюджета выделено около 150 тыс. рублей.

В ВУРНАРСКОМ историко-краеведческом народном музее открылась экспозиция находок, обнаруженных в разные годы на месте авиакатастрофы самолета ТУ-104 в октябре 1958 года в Вурнарском районе. Изучением тех трагических событий занимаются местные волонтеры. Также в районе решается вопрос об установке памятного знака на месте крушения самолета.

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ завершен ремонт местной автодороги «Цивильск — Ульяновск — Тобурданово — Яманово», что была задействована при строительстве скоростной трассы М-12. Однако еще почти месяц по отремонтированному шоссе не смогут ездить машины массой более 5 тонн, предупреждает администрация района.