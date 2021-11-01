В Новочебоксарске обнаружен вирус африканской чумы

На мясоперерабатывающем предприятии Новочебоксарска в рамках производственного контроля были отобраны пробы готовой продукции для мониторинговых исследований на АЧС. По заключению Чувашской республиканской ветлаборатории, в продукции выделен генетический материал вируса АЧС.

Об этом шла речь на внеочередном заседании Правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под председательством руководителя республиканской Госветслужбы Константина Викторова. Как доложил заместитель руководителя Николай Харитонов, генетический материал был выявлен в свиноводческой продукции, завезенной на территорию Чувашии. На заседании были рассмотрены пути и комплекс мер по пресечению распространения вируса. Проводится расследование, сообщает пресс-служба ведомства.