Бывшую Чебоксарскую типографию №1 поделят на офисы?

Вместо печатного оборудования здесь разместятся офисы со всеми полагающимися атрибутами. В столице появится еще один деловой центр с помещениями для аренды.

Типографии как издательской организации более 90 лет. С 1920 года она размещалась в старом Доме печати по улице Володарского (ныне Композиторов Воробьевых). В 1968 году переехала в новое здание по проспекту И. Яковлева, где в конце концов и обанкротилась. Конкурсное производство длилось с 2015 года, в течение этого времени типография была бессменным рекордсменом по зарплатной задолженности по республике.

Недавно стало известно, что арбитражный управляющий обанкротившейся типографии обратился в Арбитражный суд республики с ходатайством о завершении конкурсного производства. В течение данной процедуры продано имущества на 57,6 млн рублей. Самый крупный лот за 55 млн рублей достался ООО «Лофт-Спейс». Новый владелец недвижимости уже более года ведет реконструкцию здания, вызывая любопытство у прохожих, что же здесь теперь будет.

Судя по данным в открытом доступе, основное направление деятельности «Лофт-Спейс» — аренда имущества и управление арендованным имуществом. Но в перечне дополнительных видов деятельности фигурируют также строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, производство электромонтажных и сантехнических работ…

Корреспонденту «СЧ» не удалось дозвониться по указанному на сайте организации телефону. Пришлось выйти на объект, благо он по соседству с Домом печати. Встретившийся джентльмен, представившийся сотрудником организации без указания должности, но с оговоркой, что располагает официальной информацией, подтвердил, что здание будет сдаваться в аренду под офисы. Реконструкция, по его словам, осложняется тем, что на этажах до сих пор находится типографское оборудование…