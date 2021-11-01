Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел по Чувашской Республике!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы всегда стоите на страже общественного порядка и безопасности граждан. Ваши профессионализм и принципиальность, ответственность и неравнодушие при выполнении возложенных задач являются залогом благополучия общества.

Уважаемые ветераны! Благодаря вам сложились сильные и глубокие традиции служения своему народу и Отечеству. На вас равняются молодые сотрудники. Для них вы являетесь примером стойкости и воли, уважения к человеку и его правам.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, новых достижений и успехов в службе!

Благополучия и счастья вам и вашим близким!

Глава Чувашской Республики О. Николаев

Опубликовано: 10 ноября 2021 г.


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