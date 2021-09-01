Здоровое «подкрепление» для любителей бега

Всего день остается до старта 83-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», а в команде партнеров спортивного праздника становится все больше участников, благодаря которым традиционный осенний забег всегда проходит на самом высоком уровне.

Так, уже не первый год эстафету «СЧ» поддерживает Комсомольский молочный комбинат, известный производством натуральных и качественных продуктов. Причем «здоровый образ жизни» — на предприятии не громкие слова, а ключевое кредо, на котором зиждется вся деятельность компании, которая заботится, прежде всего, о том, чтобы потребитель получал не только вкусную, но и полезную продукцию. Не случайно многие социальные учреждения республики — больницы, комбинаты питания, университетские кафе и столовые, школы и садики предпочитают «Комсомольское молоко».

Заботу о здоровом образе жизни своих потребителей Комсомольский молочный комбинат подкрепляет не только продукцией, но и солидной поддержкой тех, кто активно дружит со спортом.

«Всегда с большим удовольствием помогаем организовывать спортивные мероприятия, поощряем лучших спортсменов, чтобы у них был стимул заниматься дальше и добиваться больших успехов», — признался директор КМК Роман Лаптев. — Вот и эстафета «СЧ» традиционно в календаре любимых спортивных праздников. В этом году мы решили поощрить лучших бегунов сертификатами на приобретение нашей продукции в фирменных магазинах, чтобы после насыщенных стартов они смогли подкрепиться натуральными молочными продуктами, как говорится: «На здоровье!».