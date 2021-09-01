Фабрика «Пике»: с любовью к спорту, с заботой о природе

Приятно, что команду верных друзей и партнеров эстафеты «СЧ» вот уже в который раз украшает своим участием швейная фабрика «Пике». Впрочем, как социально-ответственный представитель бизнеса фабрика никогда не остается в стороне от ярких спортивных мероприятий республики. А поскольку ее производство базируется в Новочебоксарске, то «Пике» часто участвует в городских турнирах и спартакиадах.

Для участников эстафеты «СЧ» компания в этом году предоставила солидные призы, в частности, победительниц женских забегов ждут сертификаты на приобретение изделий «Пике» в фирменных магазинах Melado и Almando Melado Чебоксар и Новочебоксарска. Ну а в том, что подарки порадуют лучших бегуний забега, сомневаться не приходится. И дело тут не только в красоте, комфорте и изяществе изделий, которые можно будет приобрести на врученный сертификат, а в том, что фабрика, заботясь о своих потребителях, радеет за их здоровый образ жизни. А потому преимущественно производит одежду из натуральных тканей.

Предприятие бережно относится к природе: использует биоупаковку, организует пункты приема пластика и использованных батареек. В розничных магазинах установлены контейнеры для сбора ненужной одежды. Собранная одежда попадает в фонд, который помогает нуждающимся людям или идет на переработку, где вещам дадут вторую жизнь. Таким образом, фабрика служит примером ответственного отношения как к своему здоровью, так и к окружающей среде.