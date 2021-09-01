Партнерские связи только крепнут

Все меньше времени остается до начала 83-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» — она состоится уже завтра, 4 сентября. Наша эстафета издавна является важной частью спортивной жизни нашей республики, она стимулирует жителей Чувашии больше заниматься физической культурой.

Надежный друг фестиваля спорта прессы — магазин «Спорттовары», его руководитель Марина Аниченкова уже долгие годы поддерживает соревнования. По доброй традиции сеть магазинов «Спорттовары» предоставляет призы для участников забега в группе «Ветераны спорта», поскольку является постоянным партнером эстафеты «СЧ».

«Для нас эстафета «СЧ» в первую очередь праздник спорта, на котором нет победителей и проигравших, — подчеркнула Марина Аниченкова. — Это событие собирает увлеченных спортом людей со всей республики».

Сеть магазинов «Спорттовары» уделяет большое внимание развитию спорта — предприятие занималось организацией различных школьных соревнований по легкой атлетике и сдаче комплекса ГТО в Чебоксарах. Во время чемпионата России по легкой атлетике в 2021 году Марина Аниченкова вручала победителям и призерам соревнований подарочные сертификаты от своего магазина, а сама Марина Николаевна является членом попечительского Совета Федерации легкой атлетики. Также «Спорттовары» предоставляют призы для различных соревнований по всей республике. При этом предприятие делает упор на массовый спорт — для работников магазина и его руководителя Марины Аниченковой важно, чтобы к ним за спортивными товарами приходили не только спортсмены, которые уже стали профессионалами, но и любители здорового образа жизни, желающие в свободное от работы время побросать мячик в кольцо или поиграть в настольный теннис для своего удовольствия. Большой ассортимент в магазине и для детей, которые делают первые шаги в спорте.

Кстати, сама Марина Аниченкова всегда стремится к новым достижениям в различных областях: и в бизнесе, и в общественной деятельности. Обладая обширным кругом интересов, индивидуальностью и безупречным вкусом, она остается открытым и чутким человеком. Меценатство — это постоянная составляющая деятельности фирмы и ее руководителя.