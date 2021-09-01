Сурки закрыли дом «пробкой» и — спать

У человечества закончилась пора летних отпусков и школьных каникул. А у многих братьев меньших весь отдых еще впереди. Первыми в зимний отпуск ушли сурки — на этой неделе в заповеднике «Присурский» закрылась на зимовку последняя сурчиная нора.

Подготовка к спячке у этих грызунов началась еще в разгар лета. «В конце июля — начале августа сурки собираются в зимовочных норах, — пишет старший научный сотрудник заповедника «Присурский» Миназым Рахматуллин. — Перед залеганием в спячку они закупоривают плотными заглушками выходы, сначала снаружи, затем изнутри. Эти пробки могут достигать несколько метров в длину. Сурки делают их из окатышей — смеси земли и травяной ветоши.

Первую нору, сообщает Рахматуллин, сурки закрыли 11 августа. А к 30 августа в Батыревской колонии сурков не осталось ни одной открытой норы. Переход на зимний режим занял 19 дней. И хотя нынешнее лето выдалось теплее, чем обычно, погодные условия не помешали суркам вовремя накопить в своем организме жировые запасы для зимней спячки. На Батыревском участке заповедника «Присурский» достаточно мест с влажной почвой, где весь сезон растет сочная трава.

Цифры и факты