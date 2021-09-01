ИРИНА ПРИВАЛОВА

исполняющая обязанности президента ВФЛА, олимпийская чемпионка

«От имени Всероссийской федерации легкой атлетики приветствую участников эстафеты газеты «Советская Чувашия». Эти соревнования пройдут уже в 83-й раз. Они любимы, массовы и доступны всем. Радует, что эстафета проходит на стадионе «Олимпийский» — одном из лучших в стране. Он принимал крупнейшие легкоатлетические турниры России и Европы. В июне здесь проходил национальный чемпионат по легкой атлетике, на котором проводился отбор олимпийцев на Игры в Токио. Массовые эстафеты всегда были популярны в нашей стране.

И я, когда была спортсменкой, с огромным удовольствием участвовала в таких соревнованиях. Они всегда отличались принципиальностью соперничества и праздничной атмосферой. И, конечно, эстафеты — это командный дух, сплоченность и азарт. Желаю всем участникам эстафеты газеты «Советская Чувашия» здоровья, отличного настроения и честной борьбы!»