Форум «iВОЛГА»: молодежные инициативы находят поддержку

В течение четырех дней проходил 9-й Молодежный форум ПФО «iВолга». 24 августа состоялась церемония закрытия, на которой были объявлены победители грантовых конкурсов. Резиденты онлайн-форума из Чувашии в этот день «базировались» в библиотеке имени В. Чаплиной, где в формате видеоконференц-связи были подведены итоги.

Коронавирусная инфекция, увы, в очередной раз стала преградой для проведения форума в очном формате. Но при этом он не потерял своей актуальности и востребованности. Надо сказать, что в этот раз в его рамках грантовую поддержку получили 54 проекта на общую сумму более 19 млн рублей.

На панельной дискуссии заключительного дня форума, где и были объявлены победители конкурсов проектов, участвовали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Кстати, организатором молодежного форума является как раз правительство Самарской области.

Игорь Комаров отметил, что обязательно встретится с самыми активными участниками форума во время поездок в регионы Приволжья. «Форум — это важнейшая точка роста, благодаря которой вы получаете опыт, необходимый, чтобы завтра встать в авангарде развития нашей страны», — подчеркнул полпред.

Прошедший молодежный форум собрал представителей всех 14 регионов Приволжского федерального округа. На нем проводилось два грантовых конкурса. В конкурсе проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО победили 20 проектов по трем направлениям: «Выставка научных достижений», «Наука и инновации» и «Бизнес-проекты». В грантовом конкурсе Росмолодежи победили 34 инициативы по самым востребованным проектным направлениям, таким как «Добровольчество», «Студенческие инициативы» и «Развитие социальных лифтов». Отрадно, что в числе победителей этого конкурса и пять проектов, авторы которых являются представителями нашей республики.

Среди победителей Владислава Смирнова с проектом «Образовательная лаборатория «ЭкоMind». Идея проекта направлена на развитие экологической грамотности среди молодежи как Чувашии, так и страны в целом. На организацию задуманного она получит грант в размере 650 тысяч рублей. Когда об этом стало известно, Владиславу переполняли эмоции — девушка испытывала не меньшее волнение, чем в момент защиты своего проекта. «Мой проект помогает решить проблемы экологического воспитания и культуры, — рассказала она. — Люди, которым мы дадим базовые понятия об экологии, о правильном обращении с вторсырьем, будут передавать эти знания большему количеству людей, которые станут экологически грамотными».

Еще одна участница форума Рамиля Нургаянова одержала победу с проектом «Образовательный интенсив «Будь лучшей версией себя»». По мнению победительницы, студенты Чувашии имеют слабое представление о неформальном образовании. «Команда нашего проекта решила создать школу «Образовательный интенсив», где молодые люди могли бы проверить себя, прокачать свои навыки и обсудить развитие неформального образования», — сказала Рамиля Нургаянова.

Справка «СЧ»

Победители грантов конкурса Росмолодежи в рамках форума Приволжского федерального округа «iВолга» 2021:

Анастасия Капитонова, студентка медицинского факультета ЧГУ — проект «Система развития волонтерских отрядов в сфере охраны здоровья в Чувашской Республике»

Владислава Смирнова, студентка историко-географического факультета ЧГУ — проект «Образовательная лаборатория «ЭкоMind»

Дарья Спиридонова, студентка медицинского факультета ЧГУ — проект «Радость детства»

Рамиля Нургаянова, студентка историко-географического факультета ЧГУ — проект «Образовательный интенсив «Будь лучшей версией себя»

Сергей Краснов, заместитель председателя Молодежного парламента города Шумерли — проект «Квест-походы «History of memory»