Разведчик Рукавишников с улицы Плеханова

Поисковики Беларуси помогли прояснить судьбу бойца из Чувашии

Самый опасный и страшный вид разведки на войне — разведка боем. Если обычно разведчикам приходилось проникать за линию фронта на территорию врага бесшумно, таясь, чтобы ничто из обмундирования или оружия не звякнуло или не блеснуло на солнце или при лунном свете, не выдало, не демаскировало группу, часто — ползком, то в разведке боем все наоборот.

Основная задача такой разведки — заставить противника задействовать все имеющиеся на передовой огневые средства. Причем натиск наступающей группы на врага должен быть такой, чтобы у него не оставалось выбора, чтобы он был вынужден открыть огонь из самых затаенных ДЗОТов и огневых позиций. Бойцам нужно иметь исключительное мужество, чтобы сознательно участвовать в разведке боем.

В таком бою в самый разгар Курской битвы и отличился красноармеец Николай Иванович Рукавишников, проживавший до ухода на фронт в доме № 59 по чебоксарской улице Плеханова. «Выполняя приказ командования, красноармеец Рукавишников и сержант Симоненко с группой бойцов под командованием старшего сержанта Рунчева 31.07.1943 г. в районе д. Никольское Свердловского района Орловской области с целью выявления сил и огневых средств противника вступили в бой с противником и, ведя бой с превосходящими силами противника, уничтожили до 10 немецких солдат, при этом установили точно огневые средства противника, что дало возможность командованию принять решение о наступлении», — читаем мы в сохранившемся в Центральном архиве Минобороны РФ представлении о награждении разведчика Рукавишникова медалью «За отвагу».

Увы, в Чувашии до последнего времени мало что было известно об участии Рукавишникова в других боевых действиях. Да и обстоятельства гибели разведчика 232-й отдельной разведывательной роты 399-й стрелковой дивизии тоже не были прояснены. На своей малой родине и в Книге Памяти Чувашской Республики он считался пропавшим без вести.

Но не зря говорится, что герои без вести не пропадают. 27 апреля этого года в ходе полевых поисковых работ на неучтенном воинском захоронении в районе деревни Великий Бор Гомельской (ранее Полесской) области местным поисковым отрядом «Эстафета Памяти» совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны Республики Беларусь были найдены останки бойца, а рядом с ними — медаль «За отвагу» и знак «Отличный разведчик». Чуть позже благодаря кропотливой работе управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Минобороны Республики Беларусь удалось установить имя героя — им оказался чебоксарец Николай Иванович Рукавишников. Выяснилось — в февральских боях 1944 г. для разведчиков было много работы. 399-я стрелковая дивизия получила приказ прорвать оборону противника в районе полесской деревни Михайловка. Кругом незамерзающие болота, наступление было возможно лишь в узкой полосе до 400 м вдоль дороги, которая простреливалась фашистами из всех видов вооружения. Только снарядов и мин за неделю боев было выпущено около 21 тысячи. Лишь благодаря массовому героизму бойцов и командиров боевая задача была выполнена. Увы, не обошлось и без потерь. В одном из таких боев 232-я отдельная разведрота недосчиталась своего отважного разведчика Николая Рукавишникова…

Весть о том, что в Беларуси нашли погибшего бойца из Чувашии, дошла до Чебоксар как раз накануне Дня города. И местные поисковики стали разыскивать родственников Рукавишникова. Из архивных документов выяснилось, что дома солдата ждала мать Мария Ивановна. К сожалению, дом № 59 по улице Плеханова в старой части Чебоксар, где они жили, снесен в связи со строительством Чебоксарской ГЭС еще лет 45-50 назад. Сейчас это место между пешеходным мостом через Чебоксарский залив и фонтаном в его нижней части. Но поисковикам удалось найти племянника героя — Александра Петровича Рукавишникова. Александр Петрович рассказал, что учился его дядя в чебоксарской школе № 3, прислал и несколько его довоенных фотографий. Есть у Николая Рукавишникова и племянница, Татьяна Петровна, — сейчас она живет за пределами Чувашии. Пока неизвестно, сможет ли кто-то из близких людей отправиться в Республику Беларусь на церемонию прощания с отважным разведчиком. Останки Николая Рукавишникова планируется захоронить в Гомельской области в середине сентября.

Эту фотографию молодого Николая Рукавишникова прислал поисковикам его племянник.