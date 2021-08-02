Задача — творить добрые дела и украшать мир

От увековечивания памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей до цифровизации сел и деревень, о приоритетах в работе женсоветов шла речь на расширенном заседании правления Цивильского районного отделения Союза женщин Чувашии.

По традиции, женские объединения в районах ежегодно подводят итоги своей деятельности, чествуют лучших подруг и просто обмениваются опытом.

На днях обсудить совместную работу и наметить планы на будущее хранительницы семейного очага и приглашенные гости собрались в селе Рындино, в сельском Доме культуры.

Совет женщин Цивильского района отчитался о своей работе — они проводят праздничные и гражданско-патриотические мероприятия, выставки, встречи с населением и молодежью. Участвуют в патриотических, духовно-нравственных и культурно-просветительских акциях, взаимодействует с законодательными и исполнительными органами власти. Всего в районе действуют 17 женсоветов.

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева обратилась к цивильским единомышленницам с приветственным словом и назвала моменты, на которые необходимо обратить особое внимание. «Давайте творить благие дела, украшать этот мир и делать все, что под силу женщинам, для процветания республики», — сказала Наталья Алексеевна. Она предложила, в частности, составить списки земляков — участников строительства оборонительных рубежей, а также собрать информацию о ныне живущих героях трудового фронта. Эта работа не из легких, ведь необходимую информацию не всегда можно найти даже в архивах.

Помимо прочего, гости осмотрели и детскую площадку, обустроенную не так давно по инициативе Цивильского женсовета в рамках федеральной программы по устойчивому развитию сельских территорий и программе по благоустройству дворовых территорий, и похвалили располагающиеся рядом спортивные объекты.

Кстати, наряду с благоустройством дворов и общественных пространств большая работа сегодня ведется и в сфере цифровизации. И особенно важно это для села. По словам руководителя Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ–кластер Чувашии» Владимира Лидермана, в одиночку селянам с этой проблемой не справиться. Должна быть разработана республиканская программа цифровизации, которая уравняет сельчан в «правах доступа» к всемирной сети с горожанами. В числе задач ассоциации также разработка проекта, по которому дети еще в детском саду начнут получать IT-образование, чтобы потом продолжить его в школе и институте. И в осуществлении этой программы не обойтись без помощи женщин, среди которых много педагогов, считает Владимир Лидерман.