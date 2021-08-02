Москва зовет узнать Чувашию

«Открой для себя Чувашию» – билборды с таким призывом появились на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщил в Инстаграм вице-премьер правительства республики, министр экономического развития Дмитрий Краснов.

Как разъяснила «СЧ» начальник отдела развития туризма и ремесел Минэкономразвития Чувашии Зоя Трифонова, несколько баннеров, рекламирующих нашу республику, появились в столице страны благодаря личной договоренности министра Дмитрия Краснова с Комитетом по туризму города Москвы. Соглашение действует в рамках комитетского проекта по поддержке наиболее активных регионов, где создаются конкурентоспособные маршруты для внутренних и иностранных туристов. Ведь столичное ведомство по развитию туризма не только продвигает поездки по Первопрестольной и ее окрестностям, но и заинтересовано в том, чтобы москвичи и гости столицы больше узнавали и о регионах России. А потому, в целях продвижения туров в интересные субъекты страны, в том числе и в красивую Чувашию, устанавливает подобные билборды.