За возвращение смартфона злоумышленница потребовала у его владельца более 40 тысяч рублей

Чебоксарец случайно оставил в салоне такси свой мобильный телефон стоимостью порядка 15 тысяч рублей. Пропажу он обнаружил, когда автомобиль уже отъехал. Пока мужчина искал телефон водителя, пока дозвонился до него, мобильник обрел нового хозяина.

Как пояснил таксист, сразу же после забывчивого пассажира он намеревался подвезти молодую женщину. Та села в машину и стала звать своего питбуля, хотя при заказе о животном ничего не сказала. Водитель отказался перевозить собаку, женщина вышла. И тут водитель заметил на сиденье сотовый и окликнул клиентку, думая, что телефон принадлежит ей. Незнакомка поблагодарила и ушла с чужим смартфоном.

Напрасно владелец мобильника пытался договориться с ней о возврате: злоумышленница потребовала за это более 40 тысяч рублей, а потом отключила телефон и, как выяснилось, подарила заблокированное устройство своему знакомому. Подозреваемую удалось найти только с помощью сотрудников полиции. А вот похищенный смартфон в очередной раз успел сменить владельца, и его местонахождение осталось неизвестным.

29-летняя чебоксарка обещала возместить ущерб потерпевшему, но, как сообщили в следственном отделе ОП № 3 столичного УМВД, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), так ничего и не вернула. Материалы дела направлены в Калининский районный суд города Чебоксары.