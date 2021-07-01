Региональные власти смогут устанавливать дополнительные требования к выгулу домашних животных

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, наделяющий региональные власти полномочиями прописывать правила содержания и выгула домашних животных. Инициативу уже поддержало правительство страны.

Ни зверь, ни его хозяин не должны позволять себе на улице ничего лишнего. Это аксиома. Тем не менее практика показывает, что «лишнего» люди и звери нет-нет, да и позволяют себе. Недавно в Воронеже в выходной день подвыпивший мужчина натравливал на людей свою собаку. Овчарку. Без намордника. А в Чувашии весной глава одного из сельских поселений даже обратился к местным владельцам собак со специальным обращением: не давать своим любимцам воли. «Еще раз убедительно рекомендуем не оставлять собак без привязи! Выгуливание животных на территории села разрешается только в присутствии хозяина», дословно говорилось в послании односельчанам. Глава администрации напомнил простые, в общем-то, вещи: «Собака без хозяина — это источник повышенной опасности, который представляет угрозу жизни наших собственных детей. Укус собаки является болезненным и несет опасность заразиться бешенством. Стоит отметить, что в случае укуса хозяина собаки могут привлечь к гражданской ответственности, возможно, даже к уголовной».

Эксперты напоминают, что в конце 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными. В нем установлены только самые общие требования к содержанию и выгулу домашних животных. При выгуле надо убирать за любимцем плоды его жизнедеятельности (если выражаться официальным языком). Владельцу надлежит «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги…, во дворах домов, на детских и спортивных площадках».

Нормы правильные, но их все-таки маловато. Разработчики законопроекта уверены: правила надо детализировать. Сделать это смогут региональные власти с учетом местной специфики. В частности, местные депутаты смогут устанавливать требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии опьянения, запрет на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет. И т.п.

Иными словами, от общих правил перейдем к тем самым деталям. Например, какой длины должен быть поводок у бультерьера? А сколько промилле в крови не возбраняется хозяину овчарки? Кстати, в Саратове как-то зимой поступил тревожный звонок в местную службу спасения: в одном из магазинов у выхода агрессивная собака бросалась на покупателей, не давала им выйти. Рядом с животным лежал ее пьяный хозяин. К месту происшествия прибыли спасатели и участковый. Спасатели с помощью петли для отлова вывели собаку на улицу. А участковый провел профилактическую беседу с разбуженным хозяином собаки. После этого владелец забрал пса и ушел….

Владислав Куликов

Отдельное мнение ВЛАДИМИР БУРМАТОВ,

глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды: «Сам законопроект рамочный, федеральные органы власти он не затрагивает. Но мы будем очень аккуратно относиться к данной инициативе. Естественно, обсудим ее с общественными организациями, зоозащитниками. Но уже и сейчас реакция есть. В частности, непонятно, кто должен определить, например, степень опьянения владельца собаки? Или почему в 13,5 лет ребенок не может выгуливать своего чихуахуа, а в 14 уже может? Закон об ответственном обращении с животными принят, он довольно содержательный и всесторонний. Владельцы домашних животных сейчас обязаны выгуливать их на поводках, вдали от детских площадок, а потенциально опасные породы собак, перечень которых определен МВД, должны быть в намордниках. Давать регионам дополнительные полномочия — значит заведомо плодить различные перегибы, исправлять которые опять нужно будет на законодательном уровне».

От редакции

В селе собак на поводке не водят

Автором обращения, о котором упоминается в публикации «Российской газеты», стал глава Порецкого сельского поселения Александр Барыкин. Его письмо к жителям села, имеющим собак, было опубликовано

в Порецкой районной газете в середине марта. Поводом стали жалобы людей на то, что на улицах села появилось много бродячих собак, которые собираются в агрессивные стаи, бросаются на людей, в том числе на детей.

Прошло четыре месяца, изменилась ли ситуация сейчас? Как сообщила «СЧ» заместитель главы поселения Юлия Шмакова, обстановка в селе стала поспокойней. Но не факт, что через некоторое время, осенью, например, нашествие собак не повторится. К тому же надо учитывать местную специфику — село не город, здесь четвероногих друзей на поводке не водят. Поэтому в сельском поселении приняли превентивные меры — подали в администрацию Порецкого района заявку на выделение средств — для того, чтобы производить отлов бродячих собак и отправлять их в питомник или на стерилизацию.

Случай в Порецком — отнюдь не единичный. Четыре года назад схожее обращение опубликовала на своем сайте администрация Янгорчинского сельского поселения Вурнарского района. Поводом тоже стали жалобы от населения. Жаловались граждане не только в целом, но и конкретно по именам-фамилиям: жители деревни Напольное Тугаево предоставили в сельскую администрацию список владельцев собак, которые выпускают своих питомцев на улицу. Как выяснил корреспондент «СЧ» в администрации Янгорчинского сельского поселения, и здесь сейчас больших проблем с собачьими стаями нет. Но что собаки вовсе не бегают по улицам без присмотра, сказать нельзя — один-два несознательных хозяина всегда найдутся.

Кстати, нормативный документ по домашним питомцам в нашей республике имеется. Еще в 2012 году правительство утвердило Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах Чувашской Республики. Говорится в документе, в частности, о том, что «выгул собак разрешен только на специально отведенной для этой цели площадке (пустыре)», а на прогулках с четвероногими питомцами «владельцы должны обеспечить тишину с 23.00 до 6.00 часов». Есть в правилах и запрет на выгул собак и появление с ними в общественных местах и общественном транспорте лицам в состоянии опьянения, и пункт о том, что «выводить собак из жилых помещений (домов), в общие дворы и на улицу разрешается только на коротком поводке и в наморднике».

И если законопроект все-таки примут, власти республики сами будут решать, стоит ли его дополнять новыми пунктами, вводить, например, более жесткие ограничения для безответственных сельских владельцев собак… А может, и не только для сельских. Три года назад «СЧ» писала о наводящей страх на людей стае бродячих собак в Новочебоксарске, и многие из этих бродяжек были брошены своими хозяевами…