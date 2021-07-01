Медики застряли в лифте с пациентом, перенесшим клиническую смерть

«Мы просто продолжали свою работу…»

Раннее утро. У Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Чебоксарах привычная суета: диспетчер по громкой связи объявляет бригадам «На вызов», и желтые реанимобили буквально через каждые 10-15 минут уносятся на очередной адрес. Один из таких выездов, случившийся в ночь на минувшее воскресенье, даже видавшие виды сотрудники скорой называют не совсем обычным…

Помощь потребовалась 55-летнему чебоксарцу: медики вернули человека к жизни после клинической смерти, однако при транспортировке пациента из его квартиры в больницу по злому стечению обстоятельств застряли вместе с ним в лифте. И это в условиях, когда каждая секунда дорога! К счастью, все закончилось благополучно, но о медиках, спасших мужчину, — бригаде фельдшеров и бригаде анестезиологии и реанимации, стоит поговорить отдельно.

Ночная реанимация

Один из сотрудников скорой помощи, дежуривший в ту смену, — 25-летний Владислав Павлов, врач-стажер-реаниматолог. С журналистами «СЧ» он встретился в свой выходной, а вот его коллег застать на месте не удалось — все они были на выезде, адреса сменялись один за другим. В прошлом году Владислав окончил медфак и сейчас обучается в ординатуре по специальности «Анестезиология, реанимация». На скорой работает уже пять лет. Начинал санитаром, потом медбратом. «Пришел, так как это хорошая практика для студента. Имеешь дело с самыми разными заболеваниями, приучаешься мыслить самостоятельно. Нескучная работа», — говорит собеседник. На скорой молодой человек дежурит по субботам, а в остальное время трудится в Чебоксарской районной больнице, в ковидном стационаре, который там открыли в конце июня. Для него это уже второй опыт работы в ковидном госпитале — с ноября по февраль тоже работал там же.

Цифра 29,5 тысячи вызовов скорой помощи было в июне в Чувашии

…Было уже 2 часа ночи, когда бригада анестезиологии и реанимации выехала по вызову в один из домов по улице Асламаса. Вызвала их фельдшерская бригада, прибывшая к мужчине с жалобами на повышенное давление и затрудненное дыхание. Когда медики оказывали помощь пациенту, его состояние резко ухудшилось: он потерял сознание и перестал дышать. Электрокардиограмма показала фибрилляцию желудочков на фоне острого инфаркта миокарда. Фельдшеры немедленно начали реанимационные мероприятия и вызвали бригаду анестезиологии и реанимации. Совместная борьба за жизнь человека продолжалась около 25 минут. Все это время бригады «дышали» за пациента, «качали» сердце, несколько раз применяли дефибриллятор, пока, наконец, не запустили сердце. Когда состояние чебоксарца более-менее стабилизировалось, появились первые признаки самостоятельного дыхания, его решили транспортировать в больницу.

Справка « СЧ» Если бригада фельдшеров состоит из двух медиков и водителя, то бригада анестезиологии и реанимации — из четырех человек, включая водителя.

На носилках четверо сотрудников скорой помощи — медбрат-анестезист Алексей Смирнов, фельдшер бригады Сергей Васильев, врач-стажер-реаниматолог Владислав Павлов и водитель Евгений Архипов — перенесли пациента в грузовой лифт.

«В какой-то момент кабина как будто бы разогналась, потом резко остановилась. Приземление было не самым мягким. Мы поняли, что оказались запертыми в этом пространстве», — вспоминает Владислав Павлов те минуты. Медики сразу же вызвали лифтеров и, на всякий случай, спасателей — если вдруг лифтеры замешкаются, все-таки время позднее. В такой момент у многих, думается, сдают нервишки. Но только не у врачей.

Двадцать минут в заточении

«Никто не паниковал. Об этом даже не думаешь. Все понимали, что мы здесь остаемся на какое-то неопределенное время и нужно просто продолжать свою работу, а на это обстоятельство сильно не отвлекаться. Будешь обсуждать, паниковать, время уйдет. Думаю, наша бригада неплохо справилась с эмоциями, — рассказывает Владислав. — Ситуация, конечно, неординарная, но у нас в лифте было все необходимое для оказания медицинской помощи. Это и ЭКГ-монитор, и дефибриллятор, и лекарства. Так что узкое пространство для нас проблемой не было — в случае чего могли бы продолжить реанимационные мероприятия».

«В машине скорой помощи тоже ведь не так много места, а лифт был грузовой, большой, — продолжает собеседник. — Мы привыкли работать в разных условиях, можно сказать, где придется».

Вынужденное заточение в лифте длилось около 20 минут — через столько времени «пленников» вызволили лифтеры, подоспевшие достаточно оперативно. Все это время пациенту продолжали оказывать помощь. В лифте состояние мужчины, к счастью, только улучшалось: он начал самостоятельно дышать.

Кабина застряла между первым и вторым этажами, так что выбираться сотрудникам скорой пришлось через узкую щель примерно с метр высотой: сначала они передали пациента двум фельдшерам и водителю, которые остались снаружи, а потом на корточках вылезли сами. «Когда вышли из лифта, выдохнули?» — интересуемся. «Выдохнули, когда увидели, что пациенту стало лучше, — поделился Владислав Павлов. — Вот это самое главное — ему не становилось хуже в лифте, хотя кислород к концу нашего пребывания в кабине лифта уменьшался, душновато было. Все-таки пять человек в ограниченном пространстве».

Мужчину молниеносно доставили в кардиоцентр, там он начал приходить в сознание и даже смог отвечать на вопросы врачей. Сейчас, как сообщают в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, он идет на поправку.

Молодые отлично справились

В практике сотрудников скорой, в частности Владислава Павлова бывало всякое — все-таки бригаде анестезиологии и реанимации достаются самые тяжелые случаи. Но этот вызов ему запомнится надолго. Не тем, что угодили в ловушку лифта, а тем, что, несмотря на достаточно долгий промежуток клинической смерти, удалось сохранить головной мозг человека. «Когда мужчина начал отвечать на вопросы в приемном покое, для нас это была большая радость», — не скрывает он эмоций. И добавляет: как не повезло и одновременно повезло их пациенту, в течение часа буквально балансировавшему на грани жизни и смерти. И хотя сначала все складывалось не в его пользу (сердце пришлось «заводить» пять раз!), человек сумел показать неимоверную волю к жизни.

Примечательно, что трое из пяти медиков, оказывавших помощь, — совсем еще молодые ребята. Владиславу Павлову, как уже было сказано выше, всего 25 лет, относительно недавно работает на «скорой» фельдшер Сергей Васильев, а для фельдшера Ольги Шуркиной это была вообще всего лишь 4-я смена. По словам медбрата-анестезиста с 20-летним стажем Алексея Смирнова, главного внештатного специалиста по первой помощи в Чувашии, дежурившего в тот день в составе бригады анестезиологии и реанимации, они отлично справились со своими задачами. Пятым медиком этой славной команды была медсестра Анастасия Чернова. И, конечно, водители: Евгений Архипов и Алексей Григорьев.

К слову, смена бригады анестезиологии и реанимации длится сутки через трое: с 7.30 утра до 7.30 следующего дня. В тот день, как рассказал Владислав Павлов, медики совершили около девяти выездов, в том числе на несколько ДТП. И хотя работа связана с постоянным стрессом, для него она в удовольствие — от того, что приносишь пользу людям. Наверное, это и есть призвание.