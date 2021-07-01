Во всех муниципалитетах Чувашии отмечается рост собственных доходов

По данным Минфина республики, на 1 июля в консолидированные бюджеты муниципалитетов поступили доходы в сумме 12,4 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые, или собственные — 4 млрд рублей — с ростом к уровню аналогичного периода 2020 года на 20,3%.

Роста собственных поступлений добились во всех 26 муниципальных образованиях. Наибольшее увеличение — в Аликовском (на 57,3%), Алатырском (на 29,1%), Чебоксарском (на 28%) районах. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в местные консолидированные перечислены в сумме 10,2 млрд рублей. А дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 745,7 млн рублей — с ростом к уровню аналогичного периода 2020 года на 40,9%. Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов составили 14,2 млрд рублей — на 15,7% выше того же прошлогоднего аналогичного периода. Консолидированные бюджеты муниципалитетов — без учета возврата в республиканский бюджет остатков целевых средств — исполнены с профицитом в сумме 90,6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства.