Дань чувашскому алфавиту

Памятник ему установят на «родине» Симбирской чувашской учительской школы.

В Ульяновске появится памятник чувашскому алфавиту, созданному просветителем Иваном Яковлевым на основе кириллицы в 1871 году.

С инициативой установки памятного знака к 150-летию создания чувашского алфавита активисты Чувашской национально-культурной автономии Ульяновской области вышли к властям региона еще в 2020 году. Предложение было поддержано, и автономия в текущем году провела конкурс на проекты памятника. Победила в конкурсе работа скульптора Виктора Егорова, известного в народе как Виктор Аванмарт. К слову, Виктор Глебович — уроженец деревни Чебаково Ядринского района, живет и работает в Ульяновске, видный активист чувашского национального движения. Это он в 1989 году выступил одним из организаторов чувашского культурно-просветительского Общества имени И.Я. Яковлева в Ульяновской области, которое позже стало колыбелью чувашской национально-культурной автономии.

Проект Аванмарта представляет собой стилизованную букву ?, вписанную в круг. «Такое изображение второй буквы современного чувашского алфавита символизирует соединение верхнего, среднего и нижнего миров — главного архетипа чувашского мировоззрения в фольклоре и мифологии», — уточняют ульяновские СМИ.

Напомним, просветителем Иваном Яковлевым первый вариант современного чувашского алфавита на основе кириллицы был создан в 1871 году, в ноябре того же года был представлен на утверждение к печати и «Букварь для чуваш». Эта дата и считается началом новой чувашской письменности.

Где именно будет установлен памятник в честь 150-летия чувашского алфавита, пока обсуждается.