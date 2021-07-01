Интервью с А.В. Михайликом — вице-президентом АО «РЭЦ» по реализации проекта «Одно окно»

Российский экспорт ждет полная цифровая трансформация. В ноябре прошлого года этот процесс запустил Российский экспортный центр, открыв экспортерам доступ в специальную информационную систему «Одно окно» (Цифровая платформа «Мой экспорт»). Это комплексная цифровая экосистема, которая призвана обеспечить бизнесу онлайн-доступ из любой точки к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Что из себя представляет экспортная платформа, как она поможет компаниям выходить на внешние рынки и как она трансформировала меры поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров, рассказал нам вице-президент АО «РЭЦ» Алексей Михайлик.

— Алексей, Расскажите нашим читателям о том, что и себя представляет цифровая платформа «Мой экспорт»?

— В прошлом году у нас произошло знаковое событие, мы открыли платформу «Мой экспорт» с первым набором наиболее востребованных сервисов. Платформа представляет собой портал, доступ к которому открыт для любого юридического лица, зарегистрированного в РФ. Здесь предоставлены сервисы, выставки, бизнес-миссии, информационные материалы — все это позволит экспортеру обогатить свои знания и возможности при выходе на экспорт.

Также «Мой экспорт» — это личный кабинет — авторизованная зона, где можно получить доступ к разнообразным услугам.

Часть услуг — государственные, в том числе государственная поддержка, например, по компенсации расходов на транспортировку или участию в выставках.

Часть — набор бизнес-сервисов, которые позволяют найти новых партнеров, поучаствовать в бизнес-миссиях и принять участие в выставках за рубежом.

Важное качественное отличие сервисов платформы «Мой экспорт» — это решения задачи экспортера с момента возникновения потребности и до полного комплексного решения задачи на всех этапах внешнеэкономической деятельности. Если в данной задаче необходимо получить информацию от какого-либо ведомства или службы (Минпромторга, Минсельхоза, ФТС, ФНС, Россельхознадзора и других), то это берет на себя платформа «Мой экспорт», взаимодействие происходит в электронном виде, самому экспортеру никуда ездить и ни с кем связываться не нужно.

Создание такого комплексного решения экспортера — это суперсервис, где атомарные услуги объединяются решением задачи экспортера и запросами необходимой информации, и все это происходит в онлайн-среде.

Сегодня «Мой экспорт» объединяет уже более десятка разных услуг от таможенного декларирования и подтверждения нулевой ставки НДС, до государственной поддержки и бизнес-сервисов.

— Доступ к платформе открыт уже полгода — поделитесь первыми итогами, насколько востребована платформа?

— Опытная эксплуатация платформы проходит уже более 6 месяцев. За это время на платформе зарегистрировалось почти 4000 компаний, более 1700 компаний уже воспользовались услугами на платформе, и большая их часть — это действующие экспортеры. Экспортеры пользуются целым блоком сервисов, среди которых абсолютным лидером является поддержка выставочной деятельности, более 1100 заявок на участие в различных выставках уже отработана системой. Вторым по популярности является оформление сертификата свободной продажи, 800 сертификатов уже выдано через личный кабинет платформы «Мой экспорт». Также в список наиболее популярных услуг входят сервисы господдержки, кроме выставочной господдержки популярна компенсация затрат на транспортировку продукции.

Эти сервисы реализованы совместно с Минпромторгом и Минсельхозом. Все процессы происходят в абсолютно цифровом виде без единого бумажного документа, сроки оказания услуг сократились более чем в 4 раза, взаимодействие происходит через систему межведомственного электронного взаимодействия, являющейся частью инфраструктуры системы электронного правительства.

— Какие сервисы уже доступны на платформе?

— Как я уже говорил, на сегодняшний день на платформе доступны несколько блоков сервисов.

Блок «Государственные сервисы» включает такие услуги, как таможенное декларирование. Проект реализован совестно с Федеральной таможенной службой. В первую очередь, данный сервис ориентирован на начинающих экспортеров, у которых есть минимальный опыт работы с таможенным декларированием. Доступны подсказки, дополнительная навигация, предоставлен более удобный интерфейс взаимодействия с данным сервисом.

Также доступен сервис подтверждения нулевой ставки НДС, он реализован совместно с Федеральной налоговой службой.

Это два первых государственных сервиса. Также в этом блоке представлены меры государственной поддержки: транспортная поддержка и поддержка участия в выставках.

Следующий блок — это бизнес-сервисы.

Например, сервисы по поиску партнеров: поиск покупателя и поиск поставщика по запросу иностранного импортера.

Блок аналитических сервисов позволяет определиться с направлением будущей экспортной деятельности, выбрать страны, рынки, товары, понять взаимосвязи. Информация получена из международных баз данных, структурирована и предоставлена экспортеру для того, чтобы он мог лучше ориентироваться в мировой экономике.

Это основные блоки, которые сейчас представлены. Все сервисы сейчас используют цифровой профиль экспортера, данные, которые накапливаются, подтягиваются в электронном виде и являются основой предзаполнения заявок, чтобы максимально сократить временные и административные издержки при получении сервисов.

— Остановимся подробнее на госсервисах, расскажите, насколько легко оказалось трансформировать в цифру экспортные госпроцессы, какие вызовы удалось преодолеть, какие пока еще не удалось?

— На сегодня для того, чтобы сервисы реально стали цифровыми, чтобы каждая из услуг оказывалась максимально быстро, каждый шаг процесса мы подвергли пристальному вниманию и реинжинирингу.

Так, мы сформировали целевые процессы оказания услуг, исключили все лишние шаги, исключили все лишние запросы документов. Сейчас нет бумажных документов, мы постарались минимизировать человеческий фактор в принятии решения, и более 17 ведомств участвует в том, чтобы предоставлять сведения, которые позволяют полностью цифровизировать процесс.

— Какие аналитические сервисы доступны на платформе и насколько они востребованы?

— Одной из самых востребованных услуг на цифровой платформе «Мой экспорт» является аналитический блок.

Самостоятельно покупать доступ к этой информации для многих экспортеров, особенно для компаний МСП, слишком дорого. «Мой экспорт» аккумулирует эти данные и предоставляет в максимально удобном формате для каждого из экспортеров. Это информация о стране, о рынке, о товаре, о доле российских компаний на этом рынке — все это позволяет проанализировать возможности и риски до того, как принять решение о начале экспорта именно в эти регионы. Это позволяет сэкономить время и деньги для организации экспорта компании.

— Вы сказали, что регистрация на международные выставки теперь тоже происходит через платформу. Расскажите подробнее.

— Сейчас регистрация на международные выставки уже проходит в цифровом виде на платформе «Мой экспорт». Вся информация об участниках выставки, об отраслях, о странах доступна на портале. Экспортер или потенциальный экспортер может максимально быстро зарегистрироваться на портале, получить информацию, и в дальнейшем участвовать в выставках. Ему доступно расписание выставок, дополнительная информация в актуальном формате.

— Какие бизнес-сервисы станут доступны на платформе в обозримом будущем? Что будет происходить дальше с платформой?

— Фокусом дальнейшего развития платформы «Мой экспорт» будет создание маркетплейса услуг, на котором будут представлены партнеры, оказывающие услуги экспортерам по стандартным требованиям качества данных услуг. Вторым очень важным фокусом будет размещение на электронных торговых площадках. Объем экспорта, связанного с электронной торговлей, из года в год растет, мы со своей стороны развиваем этот тренд, создавая дополнительные возможности для экспортеров по размещению своих товаров на электронных торговых площадках за рубежом. Еще одним большим фокусом развития платформы в ближайший год будет получение разрешительных документов, а также лицензий в цифровом виде.