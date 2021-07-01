Субсидия на «читающий образ жизни»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России провело конкурсный отбор в рамках программы «Развитие культуры» и утвердило перечень издательств, получающих государственную поддержку на выпуск социально значимой литературы в 2021 году. В этот перечень вошло и Чувашское книжное издательство. Для получения федеральной субсидии заявленная литература должна быть направлена на пропаганду «читающего образа жизни», то есть возвращение в массовое сознание культуры чтения, сохранение самобытности народов и этносов Российской Федерации. Этим требованиям полностью отвечают книга-альбом заслуженного художника Российской Федерации Праски Витти «Молитва в цвете», научно-популярные очерки Владимира Степанова «Великие битвы наших предков», книга-альбом Юрия Ювенальева и Сергея Ювенальева «Музыкальное искусство и народная скульптура суваро-булгар — предков чувашей», исследование Владимира Алмантая «Суваро-булгарские имена и их значение», над которыми работает Чувашское книжное издательство.