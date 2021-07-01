«Цифру» поддержат деньгами

Российские IT-компании получат почти четыре миллиарда рублей.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начинает серию грантовых конкурсов. Получить гранты на общую сумму 3,8 млрд рублей смогут IT-компании, внедряющие цифровые решения, сообщает Минцифры Чувашии.

Участвовать в конкурсе грантов могут самые разные компании, в том числе стартапы и спин-оффы. Разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов смогут получить гранты от 20 до 300 млн рублей, а компании, внедряющие российские IT-решения — от 120 до 300 млн рублей. Для проектов в направлениях «Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания приложений» минимальный порог снижен до 10 млн.

«Наша задача сделать гранты понятным и удобным инструментом поддержки и преодолеть стереотип, что получить их сложно или даже невозможно. Благодаря общению с компаниями и проделанной РФРИТ работе над ошибками, получить гранты на развитие ИТ-проектов и цифровизацию компаний стало проще. Также в этом году мы планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал Госуслуг», — комментирует замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Грант на развитие теперь получить проще благодаря тому, что сроки реализации проектов увеличены с 12 до 18 месяцев, оптимизированы требования к пакету документов. Кроме того, увеличен максимальный размер зарплат сотрудников с 200 до 240 тыс. рублей. Кроме того, чтобы облегчить процедуру подачи конкурсных заявок, РФРИТ проведет серию разъясняющих вебинаров. Ближайший из них, на тему «Смета — самая сложная часть конкурсной документации. Самые частые вопросы компаний» пройдет уже 23 июля в 11.00 по московскому времени.