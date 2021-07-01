Газеты должны быть в шаговой доступности

Журналисты Чувашии и Татарстана договорились дружить регионами.

Меморандум о сотрудничестве подписали министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Произошло это на встрече руководителей Минцифры республики, представителей АО «Татмедиа» и главных редакторов СМИ Чувашии и Татарстана.

Стороны договорились обмениваться информационными материалами на русском языке, держать друг друга в курсе событий, происходящих в Чувашии и Татарстане. Меморандум также предполагает обмен опытом и взаимные командировки с целью повышения квалификации.

В разговорах коллег, — а шли они не только в Доме правительства, но и в редакции «Советской Чувашии», куда гости приехали после подписания меморандума, — были подняты многие насущные темы. Это и формирование бренда газет, и поддержка печатных изданий со стороны органов власти и муниципалитетов, а также взаимодействие редакций с Почтой России и розничная продажа прессы.

«Умные, мыслящие люди не могут не читать, поэтому я убежден, что мода на чтение рано или поздно вернется, — подчеркнул Шамиль Садыков. — Мы должны создавать условия, чтобы газеты были в шаговой доступности».

«У каждого есть свой уникальный опыт работы в разных направлениях, — сообщил чуть позже Садыков журналистам. — То, что мы услышали сегодня, нас сильно удивило. Есть разные интересные проекты, которые мы тоже у себя можем реализовать. И со своей стороны мы готовы с нашими коллегами поделиться опытом».

Как пишет информагентство «Татар-Информ», вторым очень важным моментом руководитель медиахолдинга назвал договоренность о дополнительном обучении сотрудников четырех районных газет и одной республиканской газеты, входящих в «Татмедиа» и издающихся на чувашском языке. «В Татарстане чуваши занимают третье место по численности населения. И для нас очень важно правильно говорить, правильно писать», — подчеркнул он.