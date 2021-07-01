Потери в рублях, километрах и киловаттах

Энергетики бьют тревогу: в республике участились случаи посягательства на товарно-материальные ценности на объектах филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго». В 2020 году было зарегистрировано два подобных преступления, а нынче неустановленные пока лица уже за полгода в два раза переплюнули прошлогодний показатель — полиция расследует 4 преступления.

Нагло и безответственно

В распределительной сетевой компании, безусловно, детально анализируют каждый случай. Начальник управления экономической безопасности и защиты объектов филиала Игорь Вотяков допускает, что на увеличение количества преступлений могло повлиять и резкое подорожание металла — вот и пытаются нечистые на руку люди заработать на металлоломе. В трех, из зарегистрированных четырех, случаях речь идет о хищении алюминиевого провода.

Два преступления совершены в Шемуршинском районе. Наверняка работали одни и те же злоумышленники: в первом случае сняли 600 метров алюминиевого провода с недействующего участка ЛЭП, а во втором, с той же линии, но уже с действующей ее части, умыкнули алюминия в два раза больше — 1120 метров, а это семь пролетов голого провода. Может показаться, что ущерб незначительный: за оба случая урон энергокомпании оценен всего-то в 21,5 тыс. рублей — по остаточной балансовой стоимости, по цене, можно сказать, все того же цветного лома. Но на самом деле затраты «Чувашэнерго», конечно, будут в разы больше. Да, «унесенным» линиям уже много лет, но для их восстановления энергетикам нужно применять новые материалы — никто, разумеется, скидок на воров не делает. Транспорт, работа бригады по ремонту линии — все это влетает в копейку.

Наглости злоумышленникам не занимать — воруют не только в дальних районах и глухих уголках, но и буквально под самым носом, в многолюдных местах. Совсем недавно, в июне месяце, они орудовали в черте города Чебоксары. Облюбовали линию 0,4 кВ, протянутую вдоль Алатырского шоссе на въезде в столицу республики. Там круглосуточное оживленное движение, как раз от этой линии запитана камера видеорегистрации ГИБДД, происходящее также снимают камеры, установленные на АЗС, ОРУ 110 кВ «Коммунальная»… Впрочем, о них преступники, кажется, были хорошо осведомлены — ни на одной не засветились, сумели украсть незаметно 740 метров алюминиевого провода, нанесли ущерб на 23 тыс. рублей.

Вкупе с наглостью поражает беспечность преступников — о последствиях, к которым могут привести их действия, не задумываются. Как, например, в случае, произошедшем в Звениговском районе Марий Эл. Посягнули, говорят энергетики, на святое — находящуюся на балансе «Чувашэнерго» воздушную линию 110 кВ. С металлической опоры ЛЭП срезали пять уголков. Оценивая всю серьезность преступления, энергетики говорят, что в этом случае речь идет не о простой краже, налицо признаки преступления, предусмотренного статьей 215.2 Уголовного кодекса (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). По сути, злоумышленники ослабили конструкцию опоры: «сложится» как карточный домик — тысячи потребителей могут остаться без электроэнергии. Кстати, от тех преступников пострадало не только «Чувашэнерго». Там же в лесу, рядом, проходит и высоковольтная линия электропередачи Федеральной сетевой компании — тоже на высоких стальных опорах. Охотники за металлом не побрезговали и ими — сняли несколько уголков с одной из опор. Чем чреваты подобные действия — догадаться нетрудно…

Грузовик «ростом» с ВЛ

Нередки случаи, когда причиной повреждения ЛЭП становится беспечность граждан. Да, все получается случайно — от невнимательности, безответственности, но от этого ни энергетикам и, главное, ни потребителям ничуть не легче. Уже сколько раз предупреждали об опасности выполнения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, но случаев повреждения ЛЭП меньше не становится. И, самое страшное, подвергаются опасности жизнь и здоровье людей.

К примеру, чебоксарское ООО вело изыскательские работы в Ибресинском районе — бурили землю и брали пробы грунта для строительства скоростной автомагистрали М-12. Буровую установку разместили вблизи электролинии 110 кВ. В результате приближения на недопустимое расстояние к проводам произошло короткое замыкание. «Когда приехали наши сотрудники, там была только техника — людей с серьезными ожогами уже увезла «скорая», пришлось их госпитализировать», — рассказывает Игорь Вотяков. Дело изучает Ростехнадзор, серьезного штрафа частная компания точно не избежит, а ущерб в размере 20 тыс. рублей, нанесенный «Чувашэнерго», она уже возместила.

Трагедией мог обернуться и случай, произошедший недавно на границе Чебоксарского и Моргаушского районов. Видимо, желая сэкономить время и топливо, уменьшив количество рейсов в поле, грузовую машину с тюками сена загрузили так высоко, что она не смогла проехать беспрепятственно под ВЛ-110 кВ. Провис проводов, уточняют энергетики, должен быть не ниже 6 метров от поверхности земли, а в этом случае они проходили на высоте 6,5 метра — грузовик все равно зацепил провод. Замыкание, разряд — загорелось сено. Водитель сумел отъехать в сторону, выгрузил тюки и вызвал пожарных — все обошлось, можно сказать, малой кровью. Безусловно, ответственность обязательно будет. Филиал энергокомпании намерен предъявить ущерб к возмещению. В том числе и за недоотпуск потребителям электроэнергии в результате временного отключения ЛЭП.

Энергетики жалуются на беспечность людей, которые ведут строительные работы в охранных зонах электролиний, часто ЛЭП повреждаются в результате наезда на их опоры транспортных средств и другой техники. Например, в селе Абашево Чебоксарского района грузовая машина, разворачиваясь, зацепила опору ВЛ, которая зашаталась, из-за чего произошел схлест проводов. В результате замыкания выгорела защита на подстанции. Село осталось без электроснабжения, а водитель уехал с места происшествия. Хорошо, что жители запомнили номер автомобиля, виновник установлен. Административный штраф в размере 5 тыс. рублей он уже оплатил, а нанесенный «Чувашэнерго» ущерб, похоже, возмещать не собирается. Значит, оплату в размере 16 тыс. рублей энергетики будут добиваться через суд.

«Умные» счетчики прибавят добросовестности

И все же не все так плохо. Лучше стала, к примеру, ситуация с предотвращением хищения электроэнергии: за январь — июнь месяцы выявлено 54 факта воровства киловатт — меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У энергетиков, помимо рейдов, достаточно сил и средств, позволяющих выводить на чистую воду недобросовестных граждан. «Ну не может, — не сомневается начальник управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала «Чувашэнерго» Вячеслав Порфирьев, — огромный коттедж без газового отопления и с постоянно проживающей семьей потреблять в месяц только сотню киловатт-часов электроэнергии — к таким потребителям с нашей стороны внимание особое».

По его словам, способствует уменьшению потерь электроэнергии в результате воровства и начавшаяся в 2019 году масштабная работа по внедрению цифровых технологий. В рамках Программы развития интеллектуального учета электроэнергии филиалом «Чувашэнерго» в республике уже установлено порядка 25 тыс. «умных» счетчиков, и парк таких приборов с каждым месяцем пополняется. Они позволяют получать сведения о потреблении электроэнергии дистанционно, защищают от неумышленного или намеренного искажения показаний. Исключают безучетное потребление, что способствуют снижению коммерческих потерь. Законодательством определено внедрение «умных» приборов по мере выхода из строя старых счетчиков и по истечении их межповеречного интервала, в течение которого изготовитель гарантирует точную их работу. Приобретение и замена счетчиков для потребителя бесплатны — все расходы несут энергокомпании.