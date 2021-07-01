Вышка с согласованием

Стабильная сотовая связь поддерживается сформированной сетью базовых станций — в Чувашии их сегодня действует более 1100. Но при этом в республике местами отсутствует мобильная связь, и нет доступа к интернету.

На решение проблемы направлено несколько федеральных и региональных проектов, в том числе программа устранения цифрового неравенства и региональный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Задачу обеспечить устойчивой сотовой связью каждый дом в республике поставил перед органами власти Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании Госсовету.

Однако у людей еще остаются вопросы и сомнения относительно вредного воздействия на человека технологий, используемых для работы мобильной связи, а конкретно — страх, что вышки сотовой связи опасны для здоровья. Вот и жители поселка Альгешево не первый день пытаются добиться переноса вышки, установленной на территории поселения. Возмущенные таким соседством альгешевцы собрали более 200 подписей в поддержку переноса конструкции в «безопасный» овраг.

Поэтому, на прошлой неделе по инициативе Минцифры республики и ПАО «Ростелеком» состоялась встреча с жителями поселка, на которой присутствовали и специалисты Роскомнадзора. Приехавшие на встречу эксперты объяснили людям, что места для установки базовых станций выбираются так, чтобы обеспечить качество связи в конкретном районе. Чем ближе базовая станция к абоненту, тем увереннее сигнал, а значит, меньше излучения от телефона в момент установления вызова. К тому же возведению этих высокотехнологичных конструкций предшествует целый ряд согласований, среди которых предписание об отсутствии вреда для здоровья человека.

Прежде чем, начать строительство, операторы готовят внушительный пакет разрешительных документов. На все элементы сооружения должны быть сертификаты. Оборудование, которое устанавливают на вышках, также проходит жесткий контроль. За соблюдением всех требований следит Роскомнадзор.

«У жителей возникает масса вопросов вокруг базовых станций, вместе с ними и масса фобий. Поэтому на эту встречу мы приехали командой, чтобы подробно разъяснить назначение вышек и развеять мифы об их якобы негативном воздействии на человека», — отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Кристина Майнина.