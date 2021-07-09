Олег Николаев поручил обеспечить пенсионерам комфортные условия для прививок

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

На фоне набирающей обороты прививочной кампании в республике снизились темпы вакцинации людей старшей возрастной группы. На это в ходе заседания Оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции обратил внимание Глава Чувашии Олег Николаев.

Он поручил главам администраций городов и районов и Минтруду Чувашии совместно с учреждениями соцобслуживания организовать доступную логистику «чтобы старшее поколение могло получить вакцину в комфортной и удобной форме». А в помощь, предложил он, можно привлечь волонтерские организации.

«Мы набрали достаточно хорошие темпы вакцинации, и я просил бы их не ослаблять, чтобы максимально защитить людей, — почеркнул Глава Чувашии. — Но по прививками людей старше 60 лет надо работу усилить. Если первоначально темпы вакцинации в этой группе были достаточно хорошие, то на сегодняшний день их рост замедлился»

По данным Минздрава Чувашии, в республике планируется защитить от новой коронавирусной инфекции через вакцинацию почти 248 тысяч человек старше 60 лет. Сейчас в этой группе первым компонентом провакцинировано порядка 77 тысяч граждан (31,2% от плана). Министр здравоохранения Владимир Степанов сообщил на Оперштабе, что ведомство планирует увеличить количество мобильных бригад и пунктов вакцинации, а для граждан старше 60 лет будут активнее применяться выездные формы работы, в частности — вакцинация на дому.

Опубликовано: 9 июля 2021 г.


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Один Ответ

  1. Я медик волонтер,15 июня позвонил главному врачу Порецкой больницы,17 июня уже приехали в деревню Никольское и сделали прививку от ковида-19,7 июля приехали повторно.Спасибо коллегам за вакцинацию

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